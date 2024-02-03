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16:10
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16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
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Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
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17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
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SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
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WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
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https://sputniknews.com.tr/20240203/turkiyenin-en-soguk-yerlesim-yeri-eksi-30-derece-olarak-olculdu-1080357937.html
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 derece olarak ölçüldü
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 derece olarak ölçüldü
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Erzincan’da göletler, araç camları buz tuttu. Erzurum’da dışarı asılan... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası cumartesi gece eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi olarak kayıtlara geçti. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde eksi 28.7, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde eksi 27.7, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 18.1 derece olarak ölçüldü. Erzurum’un Aşkale ilçesinde sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde bulduğu anları kaydetti.Aşırı soğuklar Erzincan’da da göletler, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyenler camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazıları araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/nakliyecilerin-istedigi-28-bin-tlyi-cok-buldu-9-bin-tl-ile-kendisi-getirdi-1080356268.html
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doğu anadolu, soğuk, kar
doğu anadolu, soğuk, kar

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 derece olarak ölçüldü

23:51 03.02.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA-AW133953Soğuk, Doğu Anadolu Bölgesi
Soğuk, Doğu Anadolu Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA-AW133953
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Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Erzincan’da göletler, araç camları buz tuttu. Erzurum’da dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası cumartesi gece eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde eksi 28.7, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde eksi 27.7, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 18.1 derece olarak ölçüldü.
Erzurum’un Aşkale ilçesinde sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde bulduğu anları kaydetti.
Aşırı soğuklar Erzincan’da da göletler, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyenler camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazıları araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı.
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