https://sputniknews.com.tr/20240203/turkiyenin-en-soguk-yerlesim-yeri-eksi-30-derece-olarak-olculdu-1080357937.html
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 derece olarak ölçüldü
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 derece olarak ölçüldü
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Erzincan’da göletler, araç camları buz tuttu. Erzurum’da dışarı asılan... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T23:51+0300
2024-02-03T23:51+0300
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doğu anadolu
soğuk
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası cumartesi gece eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi olarak kayıtlara geçti. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde eksi 28.7, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde eksi 27.7, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 18.1 derece olarak ölçüldü. Erzurum’un Aşkale ilçesinde sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde bulduğu anları kaydetti.Aşırı soğuklar Erzincan’da da göletler, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyenler camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazıları araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/nakliyecilerin-istedigi-28-bin-tlyi-cok-buldu-9-bin-tl-ile-kendisi-getirdi-1080356268.html
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doğu anadolu, soğuk, kar
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30 derece olarak ölçüldü
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Erzincan’da göletler, araç camları buz tuttu. Erzurum’da dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası cumartesi gece eksi 30.3 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde eksi 28.7, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde eksi 27.7, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 18.1 derece olarak ölçüldü.
Erzurum’un Aşkale ilçesinde sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde bulduğu anları kaydetti.
Aşırı soğuklar Erzincan’da da göletler, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyenler camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazıları araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı.