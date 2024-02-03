https://sputniknews.com.tr/20240203/nakliyecilerin-istedigi-28-bin-tlyi-cok-buldu-9-bin-tl-ile-kendisi-getirdi-1080356268.html

Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi

Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen'in Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü taşımak için nakliyecileri 28 bin lira ücret istedi... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T22:55+0300

2024-02-03T22:55+0300

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yaşam

nakliyat

nakliye

bitlis

traktör

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen internet üzerinden beğendiği traktörü 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti.Satın aldığı traktörü Bitlis’e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL ücret istedi. İstenilen fiyatı çok bulan Emen satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi. Yaklaşık 8 bin TL yakıt parası ödediğini ve bin TL de yol masrafı olduğunu söyleyen Orhan Emen İhlas Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231205/10-milyon-liralik-nakliye-dolandiriciligi-sucustu-yakalandilar-1078116164.html

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