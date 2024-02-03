Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi
22:55 03.02.2024 (güncellendi: 22:58 03.02.2024)
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Orhan Emen nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis'e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen'in Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü taşımak için nakliyecileri 28 bin lira ücret istedi. Ücreti fazla bulan Emen 3 günlük yolculuğun ardından yaklaşık 9 bin TL maliyetle Bitlis'e ulaştı.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen internet üzerinden beğendiği traktörü 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti.
Satın aldığı traktörü Bitlis’e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL ücret istedi. İstenilen fiyatı çok bulan Emen satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi.
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
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© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
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© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
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© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
4/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
1/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
2/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
3/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
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© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
Yaklaşık 8 bin TL yakıt parası ödediğini ve bin TL de yol masrafı olduğunu söyleyen Orhan Emen İhlas Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:
“Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm. Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis’e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis’e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum”
5 Aralık 2023, 23:30