Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
07:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
08:10
4 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
09:10
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
09:38
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
10:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
10:23
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
11:08
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
11:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
19:09
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:53
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
07:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
7 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
08:00
3 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
08:10
4 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
09:10
2 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
09:38
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
10:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
10:23
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
11:08
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
11:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
16:27
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
16:36
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
17:29
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
19:09
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
20:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
20:53
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
21:11
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240203/nakliyecilerin-istedigi-28-bin-tlyi-cok-buldu-9-bin-tl-ile-kendisi-getirdi-1080356268.html
Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi
Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen'in Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü taşımak için nakliyecileri 28 bin lira ücret istedi... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T22:55+0300
2024-02-03T22:58+0300
yaşam
nakliyat
nakliye
bitlis
traktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/03/1080356359_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c8fbe3e98494fc064d8feb12c0a88ab1.jpg
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen internet üzerinden beğendiği traktörü 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti.Satın aldığı traktörü Bitlis’e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL ücret istedi. İstenilen fiyatı çok bulan Emen satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi. Yaklaşık 8 bin TL yakıt parası ödediğini ve bin TL de yol masrafı olduğunu söyleyen Orhan Emen İhlas Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231205/10-milyon-liralik-nakliye-dolandiriciligi-sucustu-yakalandilar-1078116164.html
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/03/1080356359_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4de919739c0f067cd5991c67ff07ad77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nakliyat, nakliye, bitlis, traktör
nakliyat, nakliye, bitlis, traktör

Nakliyecilerin istediği 28 bin TL'yi çok buldu, 9 bin TL' ye kendisi getirdi

22:55 03.02.2024 (güncellendi: 22:58 03.02.2024)
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Orhan Emen nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis'e geldi
Orhan Emen nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca 3 günlük yolculuğun ardından Bitlis'e geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Abone ol
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen'in Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde aldığı traktörü taşımak için nakliyecileri 28 bin lira ücret istedi. Ücreti fazla bulan Emen 3 günlük yolculuğun ardından yaklaşık 9 bin TL maliyetle Bitlis'e ulaştı.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen internet üzerinden beğendiği traktörü 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti.
Satın aldığı traktörü Bitlis’e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL ücret istedi. İstenilen fiyatı çok bulan Emen satın aldığı traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi.
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
1/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
2/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
3/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
4/4
© İHA / MÜCAHİT TARLAN - ORHAN EMEN-AW134014
Nakliyeciler 28 bin TL isteyince 3 gün traktör sürerek Bitlis’e geldi
Yaklaşık 8 bin TL yakıt parası ödediğini ve bin TL de yol masrafı olduğunu söyleyen Orhan Emen İhlas Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

“Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm. Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis’e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis’e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum”

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
TÜRKİYE
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar
5 Aralık 2023, 23:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала