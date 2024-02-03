https://sputniknews.com.tr/20240203/suriye-disisleri-bakanligi-abdnin-saldirilari-ulkemizin-egemenliginin-ihlalidir-1080344139.html
Suriye Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin saldırıları ülkemizin egemenliğinin ihlalidir
Suriye Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin saldırıları ülkemizin egemenliğinin ihlalidir
ABD'nin dün geceki saldırılarını yorumlayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıları ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T13:30+0300
2024-02-03T13:30+0300
2024-02-03T13:30+0300
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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'nin doğusuna yönelik saldırılarının Suriye'nin egemenlik ve güvenliğinin yeni bir ihlali olduğu belirtildi.Bakanlık açıklamasında şu cümlelere yer verildi:Suriye makamlarının ‘Amerikan yönetiminin bu saldırıyı haklı çıkarmak için öne sürdüğü tüm bahaneleri ve yalanları kesinlikle reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, “ABD askeri birliklerinin Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmeye devam ederken dün ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor vilayetinin çeşitli bölgelerine yapılan saldırının, Amerikan yönetiminin BM Şartına ve uluslararası hukukun ilkelerine saygı göstermemesinin açık bir kanıtıdır” vurgusu yapıldı.‘ABD'nin sorumluluklarını ve uluslararası hukuk ilkelerini yerine getirme yeteneğinin engellenmesi sonucunda BM Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu felç durumundan derin endişe duyduğunu’ ifade eden bakanlık, açıklamayı şöyle sürdürdü:ABD, Ürdün'deki askeri üssüne yönelik misilleme saldırılarının bir parçası olarak Irak ve Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ve bağlı milislere ait 85'ten fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı. Pentagon Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıların Cuma günü ABD Doğu Yakası saatiyle 16:00 sularında gerçekleştirildiği belirtildi. ABD ordusu, savaş uçakları tarafından vurulan hedefler arasında komuta mevkileri, keşif merkezleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesislerinin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu ile Irak ve Suriye'deki müttefik oluşumları için mühimmat tedarik zincirlerinin işleyişini sağlamaya yönelik diğer tesislerin de bulunduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-senator-black-guclu-israil-lobisi-suriye-ve-iraktan-cekilmemizi-engelliyor-1080308635.html
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suriye, suriye dışişleri bakanlığı, abd, pentagon, egemenlik, bm güvenlik konseyi, deyrizor
suriye, suriye dışişleri bakanlığı, abd, pentagon, egemenlik, bm güvenlik konseyi, deyrizor
Suriye Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin saldırıları ülkemizin egemenliğinin ihlalidir
ABD'nin dün geceki saldırılarını yorumlayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıları ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'nin doğusuna yönelik saldırılarının Suriye'nin egemenlik ve güvenliğinin yeni bir ihlali olduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında şu cümlelere yer verildi:
Bugün şafak vakti ABD, Suriye topraklarına bir saldırı daha düzenleyerek ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının güvenliğine yönelik ihlaller listesine bir yenisini ekledi ve böylece küresel istikrarsızlığın başlıca kaynağı olduğunu, ayrıca silahlı kuvvetlerinin ülkelere ve halklara yönelik saldırılarıyla uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bir kez daha kanıtladı.
Suriye makamlarının ‘Amerikan yönetiminin bu saldırıyı haklı çıkarmak için öne sürdüğü tüm bahaneleri ve yalanları kesinlikle reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, “ABD askeri birliklerinin Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmeye devam ederken dün ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor vilayetinin çeşitli bölgelerine yapılan saldırının, Amerikan yönetiminin BM Şartına ve uluslararası hukukun ilkelerine saygı göstermemesinin açık bir kanıtıdır” vurgusu yapıldı.
‘ABD'nin sorumluluklarını ve uluslararası hukuk ilkelerini yerine getirme yeteneğinin engellenmesi sonucunda BM Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu felç durumundan derin endişe duyduğunu’ ifade eden bakanlık, açıklamayı şöyle sürdürdü:
Suriye Arap Cumhuriyeti, ülkenin egemenliğine yönelik bu yeni ihlalin, 2014'ten bu yana oluşturduğu sözde ‘uluslararası koalisyonun’ saldırı eylemleri, teröre destek, sivil halkın öldürülmesi ve Suriye'nin zenginliklerinin yağmalanması dahil olmak üzere ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği ihlaller dizininin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.
ABD, Ürdün'deki askeri üssüne yönelik misilleme saldırılarının bir parçası olarak Irak ve Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ve bağlı milislere ait 85'ten fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı. Pentagon Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıların Cuma günü ABD Doğu Yakası saatiyle 16:00 sularında gerçekleştirildiği belirtildi. ABD ordusu, savaş uçakları tarafından vurulan hedefler arasında komuta mevkileri, keşif merkezleri, füze ve insansız hava aracı depolama tesislerinin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu ile Irak ve Suriye'deki müttefik oluşumları için mühimmat tedarik zincirlerinin işleyişini sağlamaya yönelik diğer tesislerin de bulunduğunu söyledi.