ABD'li Senatör Black: Güçlü İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor

Sputnik'e demeç veren eski Virginia Senatörü Richard Black, ABD ordusunun Irak ve Suriye'den çekilmesine hem güçlü İsrail lobisi hem de dış politikadaki müesses nizamın karşı çıktığını belirtti.



Black, söz konusu lobi faaliyetleri nedeniyle ABD'deki pek çok kişinin kelimenin tam anlamıyla kesintisiz savaşlarla büyümüş olmasına rağmen, ordunun geri çekilmesi yönünde bir emir vermenin kararlı bir başkan için bile zor olacağını ifade etti.



ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki bazı üyelerin ordunun Irak ve Suriye'den çıkmasına itiraz etmeyeceğini kaydeden Black, güçlü İsrail lobisi ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da askerlerin çekilmesine karşı olduğunun altını çizdi.



Senatör Black, Biden'ın orduyu Irak ve Suriye'den çekme arzusuna rağmen dış politikada yerleşik olan müesses nizamın direnişiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek "Siyasi elitler, eski Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planını engellediği gibi askerlerin geri çekilmesini de engelleyebilir" dedi.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, daha önce 'sürdürülebilir ikili güvenlik işbirliğine' geçişiyle ABD-Irak görüşmelerinin yakında yapılacağını açıklamış ve tarafların, IŞİD'le mücadele etmek üzere oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu 'en etkili şekilde evrimleştirmek' için anlaşmaya varmaları gerektiğini söylemişti.



Austin, ABD'nin Suriye'den asker çekme planının ise olmadığını vurgulamıştı.



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da, bu hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini dile getirmişti.