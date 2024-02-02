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ABD'li Senatör Black: Güçlü İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
ABD'li Senatör Black: Güçlü İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
ABD'nin Irak ve Suriye'den çekilmesiyle ilgili tartışmaları değerlendiren eski Virginia Senatörü Black, ABD halkının önemli bölümünün savaşlarla büyümesine... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik'e demeç veren eski Virginia Senatörü Richard Black, ABD ordusunun Irak ve Suriye'den çekilmesine hem güçlü İsrail lobisi hem de dış politikadaki müesses nizamın karşı çıktığını belirtti.Black, söz konusu lobi faaliyetleri nedeniyle ABD'deki pek çok kişinin kelimenin tam anlamıyla kesintisiz savaşlarla büyümüş olmasına rağmen, ordunun geri çekilmesi yönünde bir emir vermenin kararlı bir başkan için bile zor olacağını ifade etti.ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki bazı üyelerin ordunun Irak ve Suriye'den çıkmasına itiraz etmeyeceğini kaydeden Black, güçlü İsrail lobisi ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da askerlerin çekilmesine karşı olduğunun altını çizdi.Senatör Black, Biden'ın orduyu Irak ve Suriye'den çekme arzusuna rağmen dış politikada yerleşik olan müesses nizamın direnişiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek "Siyasi elitler, eski Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planını engellediği gibi askerlerin geri çekilmesini de engelleyebilir" dedi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, daha önce 'sürdürülebilir ikili güvenlik işbirliğine' geçişiyle ABD-Irak görüşmelerinin yakında yapılacağını açıklamış ve tarafların, IŞİD'le mücadele etmek üzere oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu 'en etkili şekilde evrimleştirmek' için anlaşmaya varmaları gerektiğini söylemişti.Austin, ABD'nin Suriye'den asker çekme planının ise olmadığını vurgulamıştı.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da, bu hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-suriyeden-cekilmeyecegiz-1080183162.html
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abd, suriye, petrol, richard black

ABD'li Senatör Black: Güçlü İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor

12:53 02.02.2024
© AP Photo / Baderkhan AhmadSuriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker
Suriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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ABD'nin Irak ve Suriye'den çekilmesiyle ilgili tartışmaları değerlendiren eski Virginia Senatörü Black, ABD halkının önemli bölümünün savaşlarla büyümesine rağmen lobi faaliyetleri nedeniyle çekilme emri vermenin kolay olmadığını savundu.
Sputnik'e demeç veren eski Virginia Senatörü Richard Black, ABD ordusunun Irak ve Suriye'den çekilmesine hem güçlü İsrail lobisi hem de dış politikadaki müesses nizamın karşı çıktığını belirtti.

Black, söz konusu lobi faaliyetleri nedeniyle ABD'deki pek çok kişinin kelimenin tam anlamıyla kesintisiz savaşlarla büyümüş olmasına rağmen, ordunun geri çekilmesi yönünde bir emir vermenin kararlı bir başkan için bile zor olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki bazı üyelerin ordunun Irak ve Suriye'den çıkmasına itiraz etmeyeceğini kaydeden Black, güçlü İsrail lobisi ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da askerlerin çekilmesine karşı olduğunun altını çizdi.

Senatör Black, Biden'ın orduyu Irak ve Suriye'den çekme arzusuna rağmen dış politikada yerleşik olan müesses nizamın direnişiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek "Siyasi elitler, eski Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planını engellediği gibi askerlerin geri çekilmesini de engelleyebilir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, daha önce 'sürdürülebilir ikili güvenlik işbirliğine' geçişiyle ABD-Irak görüşmelerinin yakında yapılacağını açıklamış ve tarafların, IŞİD'le mücadele etmek üzere oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonu 'en etkili şekilde evrimleştirmek' için anlaşmaya varmaları gerektiğini söylemişti.

Austin, ABD'nin Suriye'den asker çekme planının ise olmadığını vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da, bu hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini dile getirmişti.
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
TÜRKİYE
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Suriye'den çekilmeyeceğiz
30 Ocak, 11:53
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