https://sputniknews.com.tr/20240203/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-kiev-kendini-sanik-sandalyesine-oturttu-1080334546.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Kiev kendini sanık sandalyesine oturttu
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Kiev kendini sanık sandalyesine oturttu
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Zabolotskaya, Kiev’in Uluslararası Adalet Divanı'nı manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T00:34+0300
2024-02-03T00:34+0300
2024-02-03T00:34+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya yaptığı açıklamada, Kiev’in Uluslararası Adalet Divanı'nı manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine oturttuğunu, mahkemenin bundan sonra Kiev rejiminin Donbass'ta işlediği suçları değerlendireceğini ifade etti.Zabolotskaya, “Bugün Rusya ve adalet, Uluslararası Adalet Divanı'nda anlamlı bir zafer daha kazandı. Ukrayna'nın Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında Rusya'ya karşı açtığı davada mahkeme, özel askeri operasyonun yasallığını değerlendirmeyi reddetti ve aynı zamanda Kiev'in Donbass'ta soykırım yapıp yapmadığı konusunda yargı yetkisini kabul etti” dedi.Kiev’in Uluslararası Adalet Divanı'nı manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine oturttuğunu belirten Zabolotskaya, "Bu kararı hukuk dilinden tercüme edecek olursak, Kiev, mahkemeyi ve Sözleşmeyi manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine koydu" diye konuştu.Mahkemenin bundan sonra Kiev rejiminin Donbass'ta işlediği suçları değerlendireceğini ve bunların soykırım suçu olup olmadığına karar vereceğini söyleyen Zabolotskaya, "Batı'nın yıllardır görmezden geldiği korkunç gerçeğin artık BM'nin ana yargı organı platformunda ortaya çıkmasını ve Kiev rejiminin hak ettiği cezayı almasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı, özel operasyon nedeniyle Ukrayna ile Rusya arasında 2022 yılındaki yargılamanın esasının değerlendirileceğine karar verdi. Aynı zamanda mahkeme, soykırım sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin bu davada Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bir takım iddialarını dikkate almamaya karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/ingiliz-uzman-ukraynadaki-siyasi-kriz-batiyi-alarma-gecirdi-1080333336.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, kiev, mariya zabolotskaya, uluslararası adalet divanı
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, kiev, mariya zabolotskaya, uluslararası adalet divanı
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Kiev kendini sanık sandalyesine oturttu
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Zabolotskaya, Kiev’in Uluslararası Adalet Divanı'nı manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine oturttuğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya yaptığı açıklamada, Kiev’in Uluslararası Adalet Divanı'nı manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine oturttuğunu, mahkemenin bundan sonra Kiev rejiminin Donbass'ta işlediği suçları değerlendireceğini ifade etti.
Zabolotskaya, “Bugün Rusya ve adalet, Uluslararası Adalet Divanı'nda anlamlı bir zafer daha kazandı. Ukrayna'nın Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında Rusya'ya karşı açtığı davada mahkeme, özel askeri operasyonun yasallığını değerlendirmeyi reddetti ve aynı zamanda Kiev'in Donbass'ta soykırım yapıp yapmadığı konusunda yargı yetkisini kabul etti” dedi.
Kiev’in Uluslararası Adalet Divanı'nı manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine oturttuğunu belirten Zabolotskaya, "Bu kararı hukuk dilinden tercüme edecek olursak, Kiev, mahkemeyi ve Sözleşmeyi manipüle etme girişimleriyle aslında kendini sanık sandalyesine koydu" diye konuştu.
Mahkemenin bundan sonra Kiev rejiminin Donbass'ta işlediği suçları değerlendireceğini ve bunların soykırım suçu olup olmadığına karar vereceğini söyleyen Zabolotskaya, "Batı'nın yıllardır görmezden geldiği korkunç gerçeğin artık BM'nin ana yargı organı platformunda ortaya çıkmasını ve Kiev rejiminin hak ettiği cezayı almasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı, özel operasyon nedeniyle Ukrayna ile Rusya arasında 2022 yılındaki yargılamanın esasının değerlendirileceğine karar verdi. Aynı zamanda mahkeme, soykırım sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin bu davada Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bir takım iddialarını dikkate almamaya karar verdi.