https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-sorusturma-komitesi-lisicanskdaki-firina-yonelik-saldiri-himars-fuzesi-ile-gerceklestirildi-1080356159.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Lisiçansk’daki fırına yönelik saldırı HIMARS füzesi ile gerçekleştirildi

Rusya Soruşturma Komitesi: Lisiçansk’daki fırına yönelik saldırı HIMARS füzesi ile gerçekleştirildi

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentindeki fırını HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T22:40+0300

2024-02-03T22:40+0300

2024-02-03T22:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

fırın

rusya soruşturma komitesi

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Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun Lisiçansk'taki ekmek fırınına yönelik saldırısının muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirildiğini söyledi.Yetkili, "Saldırı muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirildi. Soruşturma Komitesinin askeri müfettişleri Ukrayna silahlı oluşumlarının sivillere karşı işlediği suçları tespit etti” dedi.Son verilere göre Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda 15 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişi de sağ olarak kurtarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-firini-bombaladi-olu-ve-yaralilar-var-1080353485.html

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ukrayna krizi, fırın, rusya soruşturma komitesi