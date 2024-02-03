https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-sorusturma-komitesi-lisicanskdaki-firina-yonelik-saldiri-himars-fuzesi-ile-gerceklestirildi-1080356159.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Lisiçansk’daki fırına yönelik saldırı HIMARS füzesi ile gerçekleştirildi
Rusya Soruşturma Komitesi: Lisiçansk’daki fırına yönelik saldırı HIMARS füzesi ile gerçekleştirildi
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentindeki fırını HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T22:40+0300
2024-02-03T22:40+0300
2024-02-03T22:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
fırın
rusya soruşturma komitesi
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Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun Lisiçansk'taki ekmek fırınına yönelik saldırısının muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirildiğini söyledi.Yetkili, "Saldırı muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirildi. Soruşturma Komitesinin askeri müfettişleri Ukrayna silahlı oluşumlarının sivillere karşı işlediği suçları tespit etti” dedi.Son verilere göre Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda 15 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişi de sağ olarak kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-firini-bombaladi-olu-ve-yaralilar-var-1080353485.html
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ukrayna krizi, fırın, rusya soruşturma komitesi
ukrayna krizi, fırın, rusya soruşturma komitesi
Rusya Soruşturma Komitesi: Lisiçansk’daki fırına yönelik saldırı HIMARS füzesi ile gerçekleştirildi
22:40 03.02.2024 (güncellendi: 22:58 03.02.2024)
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentindeki fırını HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle vurduğunu açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir yetkilinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun Lisiçansk'taki ekmek fırınına yönelik saldırısının muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirildiğini söyledi.
Yetkili, "Saldırı muhtemelen HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirildi. Soruşturma Komitesinin askeri müfettişleri Ukrayna silahlı oluşumlarının sivillere karşı işlediği suçları tespit etti” dedi.
Son verilere göre Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda 15 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişi de sağ olarak kurtarıldı.