https://sputniknews.com.tr/20240203/romanya-genelkurmay-baskani-rusya-ile-savasa-hazir-degiliz-1080344350.html

Romanya Genelkurmay Başkanı: Rusya ile savaşa hazır değiliz

Romanya Genelkurmay Başkanı: Rusya ile savaşa hazır değiliz

Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad, ülkenin Rusya ile olası bir savaşa hazır olmadığını belirtti. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T13:41+0300

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Washington merkezli siyasi haber gazetesi Politico’nun aktardığı habere göre Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad, ülkenin Rusya ile olası bir savaşa hazır olmadığını, bu nedenle diğer AB ülkeleri ile birlikte durumu düzeltmeye yönelik acil önlemler alması gerektiğini söyledi.“Hem Romanya halkı, hem de tüm Avrupa halkı bu durumdan endişe etmeli” diyen Vlad, Rusya’nın galip gelmesinin Balkanlar’daki gerilimin tırmanmasına yol açacağını da savundu.Orgeneral Vlad ayrıca 35 yaşın altındaki kadın ve erkekler için gönüllü temel askeri eğitimi savundu ve Romanya'da zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılmasını ordunun savaşa hazırlık yetersizliğinin bir nedeni olarak nitelendirdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın gelecekte Avrupa'nın karşılaşacağı güvenlik sorunlarına karşı kendini savunmaya hazır olmadığı uyarısında bulunarak, Rusya ve diğer aktörlerin oluşturduğu tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtmişti.Rusya, herhangi bir NATO ülkesi için tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini defalarca vurgulamış ve aynı zamanda, eşit şartlarda olmak kaydıyla diyaloğa açık olduğunu ve Batı'nın Avrupa'yı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/romanya-basbakani-avrupadaki-savas-iddialarini-degerlendirdi-hazirlanmaya-gerek-gormuyoruz-1080094674.html

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