https://sputniknews.com.tr/20240127/romanya-basbakani-avrupadaki-savas-iddialarini-degerlendirdi-hazirlanmaya-gerek-gormuyoruz-1080094674.html

Romanya Başbakanı Avrupa'daki 'savaş' iddialarını değerlendirdi: 'Hazırlanmaya gerek görmüyoruz'

Romanya Başbakanı Avrupa'daki 'savaş' iddialarını değerlendirdi: 'Hazırlanmaya gerek görmüyoruz'

Romanya Başbakanı Ciolacu Avrupa'da 'savaş' çıkması olasılığına yer verilen iddiaları yorumlayarak savaşa hazırlanmaya gerek görmediğini söyledi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T12:34+0300

2024-01-27T12:34+0300

2024-01-27T12:34+0300

dünya

romanya

marcel ciolacu

savaş

avrupa

ingiltere savunma bakanlığı

almanya savunma bakanlığı

boris pistorius

sergey narışkin

sergey lavrov

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Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Avrupa'da askeri bir çatışma olasılığını yorumlayarak savaşa hazırlanmak için bir neden görmediğini söyledi.Daha önce Batı basını, İngiliz Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders'in İngilizleri Rusya ile bir çatışma durumunda orduda görev almaya hazır olmaya çağırdığını bildirmişti. Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO topraklarına yönelik bir Rus saldırısı tehdidini henüz görmediğini ancak 'beş ila sekiz yıl içinde farklı bir senaryonun mümkün olduğunu' dile getirmişti.Başbakan, Sanders ve Pistorius'un açıklamalarına ilişkin yorum talebine cevaben gazetecilere verdiği demeçte 'savaşa hazırlanmaya gerek yok' dedi.Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırı planladığı iddialarına ilişkin açıklamalar, Batı'nın Rusya'ya yönelik mevcut hibrid saldırganlığını meşrulaştırmaya yönelik bir enformasyon savaşıdır" demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Rusya'nın herhangi bir yere saldırmak gibi ne askeri, ne siyasi, ne de ekonomik bir arzusu ve ihtiyacı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html

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romanya, marcel ciolacu, savaş, avrupa, ingiltere savunma bakanlığı, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, sergey narışkin, sergey lavrov, rusya