https://sputniknews.com.tr/20240203/polonya-disisleri-abd-irak-ve-suriye-topraklarini-vurma-hakkina-sahip-1080351854.html

Polonya Dışişleri: ABD'nin Irak ve Suriye topraklarını vurma hakkı var

Polonya Dışişleri: ABD'nin Irak ve Suriye topraklarını vurma hakkı var

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, ABD'nin Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenleme hakkına sahip olduğunu savundu. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T17:51+0300

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Szejna gazetecilere verdiği demeçte, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Irak ve Suriye topraklarına hava saldırıları düzenleme hakkını tanıdığını söyledi.ABD'nin eylemlerinin Ürdün'deki askeri üsse düzenlenen ve 3 Amerikalı askerin öldürüldüğü daha önceki terör saldırısına bir yanıt olduğunu belirten Szejna, “ABD'nin tepkisi güvenliğin sağlanması ve terör örgütlerinin gelecekteki saldırılarına karşı koyma çerçevesinde” dedi.Ancak İran'ın misillemede bulunma hakkının olmadığına vurgu yapan Polonyalı diplomat, "Bu saldırıların, hedefleri isabetli bir şekilde vuran uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığı askeri bir operasyon olduğunu hatırlatmak isterim. İran'dan bir tür misilleme yapılacağına dair kaygılar haklı değil çünkü bu ülkenin topraklarına değil, bir terör örgütüne saldırı yapıldı” ifadelerini kullandı.Polonyalı diplomat, aynı zamanda vatandaşlarına Ortadoğu’ya gitmekten ‘kesinlikle’ kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240203/polonya-cumhurbaskani-duda-kirim-tarihsel-olarak-uzun-zamandir-rus-topragi--1080350151.html

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polonya, polonya dışişleri bakanlığı, abd, suriye, irak, ürdün, iran, ortadoğu