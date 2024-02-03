https://sputniknews.com.tr/20240203/polonya-cumhurbaskani-duda-kirim-tarihsel-olarak-uzun-zamandir-rus-topragi--1080350151.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kırım tarihsel olarak uzun zamandır Rus toprağı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kırım tarihsel olarak uzun zamandır Rus toprağı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Channel Zero programına verdiği röportajda Ukrayna'nın Kırım'da tekrar kontrol sahibi olacağından şüphe duyduğunu belirtti. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T16:35+0300
2024-02-03T16:35+0300
2024-02-03T16:35+0300
ukrayna krizi
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duda
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kırım
donbass
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, verdiği röportajda Ukrayna'nın gelecekte Kırım'ın kontrolünü sağlayamayacağını belirtti. Duda, yaptığı röportajında Kırım'ın uzun zamandır tarihsel olarak da Rusya'nın hakimiyetinde olduğunu vurguladı. Kırım'da 16 Mart 2014 tarihinde referandum düzenlenmiş ve referandum sonucu halkın yüzde 90'ı Rusya'ya katılmak istemişti. Yakın zamanda ABD'li diplomat Chas Freeman ve birçok Avrupalı siyasi de Ukranya'nın Kırım'ı ele geçirme şansının olmadığını gibi, Herson, Donbass ve Zaporojye toprakların Rusya'ya bağlandığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html
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polonya, duda, andrey duda, kırım, donbass, rusya, ukrayna
polonya, duda, andrey duda, kırım, donbass, rusya, ukrayna
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kırım tarihsel olarak uzun zamandır Rus toprağı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Channel Zero programına verdiği röportajda Ukrayna'nın Kırım'da tekrar kontrol sahibi olacağından şüphe duyduğunu belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, verdiği röportajda Ukrayna'nın gelecekte Kırım'ın kontrolünü sağlayamayacağını belirtti. Duda, yaptığı röportajında Kırım'ın uzun zamandır tarihsel olarak da Rusya'nın hakimiyetinde olduğunu vurguladı.
Kırım'da 16 Mart 2014 tarihinde referandum düzenlenmiş ve referandum sonucu halkın yüzde 90'ı Rusya'ya katılmak istemişti.
Yakın zamanda ABD'li diplomat Chas Freeman ve birçok Avrupalı siyasi de Ukranya'nın Kırım'ı ele geçirme şansının olmadığını gibi, Herson, Donbass ve Zaporojye toprakların Rusya'ya bağlandığını belirtmişti.