https://sputniknews.com.tr/20240203/polonya-cumhurbaskani-duda-kirim-tarihsel-olarak-uzun-zamandir-rus-topragi--1080350151.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kırım tarihsel olarak uzun zamandır Rus toprağı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Kırım tarihsel olarak uzun zamandır Rus toprağı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Channel Zero programına verdiği röportajda Ukrayna'nın Kırım'da tekrar kontrol sahibi olacağından şüphe duyduğunu belirtti. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T16:35+0300

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ukrayna krizi

polonya

duda

andrey duda

kırım

donbass

rusya

ukrayna

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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, verdiği röportajda Ukrayna'nın gelecekte Kırım'ın kontrolünü sağlayamayacağını belirtti. Duda, yaptığı röportajında Kırım'ın uzun zamandır tarihsel olarak da Rusya'nın hakimiyetinde olduğunu vurguladı. Kırım'da 16 Mart 2014 tarihinde referandum düzenlenmiş ve referandum sonucu halkın yüzde 90'ı Rusya'ya katılmak istemişti. Yakın zamanda ABD'li diplomat Chas Freeman ve birçok Avrupalı siyasi de Ukranya'nın Kırım'ı ele geçirme şansının olmadığını gibi, Herson, Donbass ve Zaporojye toprakların Rusya'ya bağlandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html

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polonya, duda, andrey duda, kırım, donbass, rusya, ukrayna