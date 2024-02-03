https://sputniknews.com.tr/20240203/peskov-abdnin-ukraynaya-yaptigi-yardimlar-operasyonumuzun-seyrini-hicbir-sekilde-etkilemeyecek-1080343281.html
Peskov: ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar operasyonumuzun seyrini hiçbir şekilde etkilemeyecek
Peskov: ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar operasyonumuzun seyrini hiçbir şekilde etkilemeyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların Özel Askeri Operasyon'un seyrini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini dile getirdi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T13:11+0300
2024-02-03T13:11+0300
2024-02-03T13:18+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada Washington'un Kiev rejimine yaptığı teslimatların Özel Askeri Operasyon'un gidişatını yahut sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini, sadece Ukraynalılara zarar vereceğini söyledi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Nuland'ın Kiev ziyaretleri genelde iyi sonuçlanmıyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı bir söyleşide, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın Kiev ziyaretlerinin genellikle iyi sonuçlanmadığını söyledi.Peskov röportajının bu kısmında şu cümlelere yer verdi:Nuland Kiev'e 31 Ocak'ta Kiev'i ziyaret etmişti.'ABD Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergiliyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini, Moskova'nın da bunu bildiğini ve teyakkuzda olduğunu söyledi.Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-turkiye-anglosaksonlarin-gorulmemis-baskisina-ragmen-rusyayla-isbirligini-surduruyor-1080311426.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, victoria nuland, avrupa birliği
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, victoria nuland, avrupa birliği
Peskov: ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar operasyonumuzun seyrini hiçbir şekilde etkilemeyecek
13:11 03.02.2024 (güncellendi: 13:18 03.02.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların Özel Askeri Operasyon'un seyrini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada Washington'un Kiev rejimine yaptığı teslimatların Özel Askeri Operasyon'un gidişatını yahut sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini, sadece Ukraynalılara zarar vereceğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sürprizlere gelince; evet, ABD bu çatışmanın doğrudan bir katılımcısı olarak bu çatışmaya doğrudan müdahil olma derecesini koruyarak ve arttırarak, Kiev rejimini savaşı sürdürmesi için kışkırtmaya devam ediyor. Bu durum Özel Askeri Operasyon'un gidişatını ve sonucunu etkileyemez, tüm hedeflere ulaşılacaktır. Amerikalılar Ukraynalılar için durumu daha acı verici hale getiriyor getirerek daha fazla Ukraynalının ölmesine yardımcı oluyor. Bunu yapanlar Amerikalılardır ve bunu anlamaları gerekir.
'Nuland'ın Kiev ziyaretleri genelde iyi sonuçlanmıyor'
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı bir söyleşide, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın Kiev ziyaretlerinin genellikle iyi sonuçlanmadığını söyledi.
Peskov röportajının bu kısmında şu cümlelere yer verdi:
Öncelikle, Bayan Nuland hakkında kesinlikle yorum yapmamayı tercih ederim. Bunun Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarım tarafından yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. İkinci olarak, Victoria Nuland'ın Kiev ziyareti genel itibarıyla iyi sonuçlanmıyor. Bunu kurabiye dağıttığı 2014 yılından hatırlıyoruz.
Nuland Kiev'e 31 Ocak'ta Kiev'i ziyaret etmişti.
'ABD Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergiliyor'
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini, Moskova'nın da bunu bildiğini ve teyakkuzda olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Amerikalılar şimdi mali yükü Avrupalılara kaydırmaya çalışıyor. AB halihazırda 50 milyar euro taahhüt etmiş durumda. Bakalım Amerikalılar bundan nasıl kurtulacaklar. Böylece kendileri hiçbir şey harcamayacaklar ve sadece para kazanacaklar. Ama her halükarda ülkemize karşı düşmanca tutumlarını tüm tezahürleriyle sürdürüyorlar. Biz bunu biliyoruz. Uyanık durumdayız. Cumhurbaşkanımız ne yapacağını biliyor. Ve Özel Askeri Operasyon devam ediyor.