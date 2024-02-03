Sürprizlere gelince; evet, ABD bu çatışmanın doğrudan bir katılımcısı olarak bu çatışmaya doğrudan müdahil olma derecesini koruyarak ve arttırarak, Kiev rejimini savaşı sürdürmesi için kışkırtmaya devam ediyor. Bu durum Özel Askeri Operasyon'un gidişatını ve sonucunu etkileyemez, tüm hedeflere ulaşılacaktır. Amerikalılar Ukraynalılar için durumu daha acı verici hale getiriyor getirerek daha fazla Ukraynalının ölmesine yardımcı oluyor. Bunu yapanlar Amerikalılardır ve bunu anlamaları gerekir.