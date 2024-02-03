https://sputniknews.com.tr/20240203/pariste-tren-istasyonunda-bicakli-saldiri-1080341947.html
Paris’te tren istasyonunda bıçaklı saldırı
Paris’te tren istasyonunda bıçaklı saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ana tren istasyonu Gare de Lyon’da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T12:12+0300
2024-02-03T12:12+0300
2024-02-03T12:12+0300
dünya
paris
fransa
bıçaklı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073092191_0:297:3091:2035_1920x0_80_0_0_3d159241bc071fef3429816e7f53db47.jpg
Fransa'nın başkenti Paris'teki 'Gare de Lyon' tren istasyonunda yerel saatle 08.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.Polis kısa sürede olaya müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Saldırı nedeniyle istasyondaki tren seferlerinde aksamalar yaşandı.Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240203/yemende-bombalandi-abd-son-12-saatte-3-ulkeye-saldirdi--1080341249.html
paris
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073092191_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_581904e7df6d7d763431beb56825850e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
paris, fransa, bıçaklı saldırı
paris, fransa, bıçaklı saldırı
Paris’te tren istasyonunda bıçaklı saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ana tren istasyonu Gare de Lyon’da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki 'Gare de Lyon' tren istasyonunda yerel saatle 08.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polis kısa sürede olaya müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Saldırı nedeniyle istasyondaki tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.