https://sputniknews.com.tr/20240203/londra-ukraynaya-bir-nato-gucu-gonderilmesini-onerdi-1080335393.html
‘Londra, Ukrayna'ya bir NATO gücü gönderilmesini önerdi’
‘Londra, Ukrayna'ya bir NATO gücü gönderilmesini önerdi’
İngiltere’nin Kuzey Atlantik İttifakı üyesi ülkelere Ukrayna'ya bir NATO gücü gönderilmesini önerdiği iddia edildi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T01:25+0300
2024-02-03T01:25+0300
2024-02-03T01:25+0300
ukrayna krizi
londra
kuzey atlantik konseyi
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ukrayna
nato
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Konuya vakıf bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre İngiltere, NATO müttefiklerine ittifakın yüksek manevra kabiliyetine sahip bir gücünü Ukrayna'ya göndermeyi düşünmelerini önerdi.Kaynak, “Askeri operasyon alanında Kiev’in karşı karşıya kaldığı olumsuz gelişmelerle bağlantılı olarak İngiltere, NATO müttefiklerine Ukrayna'ya ittifaktan bir gücünü göndermenin yanı sıra, Kiev tarafından kontrol edilen bölge üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve teçhizat tedarikini artırmayı düşünmeyi önerdi” dedi.Londra’nın NATO üyesi ülkelerin çoğunluğunun artık bu tür önlemleri destekleme ihtimalinin düşük olduğunu anladığını belirten kaynak, yine de İngiliz tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önemli ölçüde zayıflaması ve Rus ordusunun eski Ukrayna topraklarının derinliklerine başarılı bir şekilde ilerlemesi durumunda müttefiklerin bu girişimi onaylayacağını umduğunu vurguladı.İngiltere’nin, Dinyeper'in sağ yakasındaki savunma hatlarına yerleşmek için Romanya ve Polonya'nın sınır bölgelerinden yüksek manevra kabiliyetine sahip NATO güçlerinin gizlice Ukrayna'ya nakletmeyi önerdiğini belirten kaynak, “Moldova ve Romanya Silahlı Kuvvetlerinin Transdinyester'e önleyici bir saldırıda bulunması da değerlendiriliyor” diye konuştu.İngiliz planının, Rus güçlerini ve teçhizatını ‘dağıtmak’ için ittifakın çeşitli birliklerinin Norveç ve Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasını içerdiğini söyleyen kaynak, “Aynı anda Rusya'nın kuzey bölgelerindeki stratejik altyapı tesislerine de saldırılar düzenlenebilir" ifadelerini kullandı.İngiltere’nin bu hamlelerle Rusya’yı müzakerelere zorlamak istediğini vurgulayan kaynak, “Londra'nın planına göre, NATO birlikleri Belarus sınırı ve Kiev çevresindeki bölge de dahil olmak üzere yerleştikleri alanlarda bir tampon bölge oluşturacak ve burada ihtiyaç duyulmayan Ukrayna askerleri özel operasyon bölgesine gönderilecek. Böylece NATO, Rusya'nın saldırı yeteneklerini baltalayabilecek ve müzakerelere zorlayabilecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/ingiliz-uzman-ukraynadaki-siyasi-kriz-batiyi-alarma-gecirdi-1080333336.html
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londra, kuzey atlantik konseyi, ingiltere, ukrayna, nato, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
londra, kuzey atlantik konseyi, ingiltere, ukrayna, nato, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
‘Londra, Ukrayna'ya bir NATO gücü gönderilmesini önerdi’
İngiltere’nin Kuzey Atlantik İttifakı üyesi ülkelere Ukrayna'ya bir NATO gücü gönderilmesini önerdiği iddia edildi.
Konuya vakıf bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre İngiltere, NATO müttefiklerine ittifakın yüksek manevra kabiliyetine sahip bir gücünü Ukrayna'ya göndermeyi düşünmelerini önerdi.
Kaynak, “Askeri operasyon alanında Kiev’in karşı karşıya kaldığı olumsuz gelişmelerle bağlantılı olarak İngiltere, NATO müttefiklerine Ukrayna'ya ittifaktan bir gücünü göndermenin yanı sıra, Kiev tarafından kontrol edilen bölge üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve teçhizat tedarikini artırmayı düşünmeyi önerdi” dedi.
Londra’nın NATO üyesi ülkelerin çoğunluğunun artık bu tür önlemleri destekleme ihtimalinin düşük olduğunu anladığını belirten kaynak, yine de İngiliz tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önemli ölçüde zayıflaması ve Rus ordusunun eski Ukrayna topraklarının derinliklerine başarılı bir şekilde ilerlemesi durumunda müttefiklerin bu girişimi onaylayacağını umduğunu vurguladı.
İngiltere’nin, Dinyeper'in sağ yakasındaki savunma hatlarına yerleşmek için Romanya ve Polonya'nın sınır bölgelerinden yüksek manevra kabiliyetine sahip NATO güçlerinin gizlice Ukrayna'ya nakletmeyi önerdiğini belirten kaynak, “Moldova ve Romanya Silahlı Kuvvetlerinin Transdinyester'e önleyici bir saldırıda bulunması da değerlendiriliyor” diye konuştu.
İngiliz planının, Rus güçlerini ve teçhizatını ‘dağıtmak’ için ittifakın çeşitli birliklerinin Norveç ve Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasını içerdiğini söyleyen kaynak, “Aynı anda Rusya'nın kuzey bölgelerindeki stratejik altyapı tesislerine de saldırılar düzenlenebilir" ifadelerini kullandı.
İngiltere’nin bu hamlelerle Rusya’yı müzakerelere zorlamak istediğini vurgulayan kaynak, “Londra'nın planına göre, NATO birlikleri Belarus sınırı ve Kiev çevresindeki bölge de dahil olmak üzere yerleştikleri alanlarda bir tampon bölge oluşturacak ve burada ihtiyaç duyulmayan Ukrayna askerleri özel operasyon bölgesine gönderilecek. Böylece NATO, Rusya'nın saldırı yeteneklerini baltalayabilecek ve müzakerelere zorlayabilecek” dedi.