https://sputniknews.com.tr/20240203/kocaelide-patlama-sesleri-duyuluyor-buyuk-bir-yangin-cikti-1080347214.html
Kocaeli'de patlama sesleri duyuluyor: Büyük bir yangın çıktı
Kocaeli'de patlama sesleri duyuluyor: Büyük bir yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T15:01+0300
2024-02-03T15:01+0300
2024-02-03T15:06+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
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Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı. Fabrikada bulunan maddeler nedeniyle patlamalar meydana geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240203/erbakan-acikladi-yeniden-refah-secimlere-ittifaksiz-girecek-1080347011.html
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yangın, yangın söndürme
Kocaeli'de patlama sesleri duyuluyor: Büyük bir yangın çıktı
15:01 03.02.2024 (güncellendi: 15:06 03.02.2024)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken fabrikada çıkan yangın nedeniyle patlamalar olduğu öğrenildi.
Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı. Fabrikada bulunan maddeler nedeniyle patlamalar meydana geliyor.