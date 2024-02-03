https://sputniknews.com.tr/20240203/kocaelide-patlama-sesleri-duyuluyor-buyuk-bir-yangin-cikti-1080347214.html

Kocaeli'de patlama sesleri duyuluyor: Büyük bir yangın çıktı

Kocaeli'de patlama sesleri duyuluyor: Büyük bir yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T15:01+0300

2024-02-03T15:01+0300

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türkiye

yangın

yangın söndürme

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Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı. Fabrikada bulunan maddeler nedeniyle patlamalar meydana geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240203/erbakan-acikladi-yeniden-refah-secimlere-ittifaksiz-girecek-1080347011.html

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