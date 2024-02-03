Erbakan açıkladı: Yeniden Refah, seçimlere ittifaksız girecek

“Özellikle bir ittifakın, Cumhur İttifakı’nın içinde yer alıp almayacağımız merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde YRP olarak kendi amblemimizle Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldık. Ülkemizin sadakatini düşündüğümüz için yer aldık. Milletimizin bizden beklentisi de bu yöndeydi. Kendi düşüncelerimizi bir kenara bıraktık. Adaylığımızı açıklamamıza rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayrına çekildik. Mutabakat metnimizi ortaya koyduk, ilkelerimizden taviz vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Ancak maalesef 14 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğumuz mutabakat metninin tersi ortaya konulmuştur. Milyonlarca emeklinin içinde bulunduğu durum, mutabakat metnine uyulmadığını görüldü. Bu seçimin 14 Mayıs seçiminden çok farklı olduğunu gördük. Milletimiz ittifak yapmamızı istemiyorlar. Halbuki 14 Mayıs’ta milletimiz Yeniden Refah Partisi’nin fedakarlık yaparak Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldı. Teşkilatlarımız bu seçimlerde ittifak içinde yer almamızı istemiyor.”