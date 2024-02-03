https://sputniknews.com.tr/20240203/irak-disisleri-bakanligi-abd-maslahatguzarina-protesto-notasi-verdi-1080354560.html
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD maslahatgüzarına protesto notası verdi
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD maslahatgüzarına protesto notası verdi
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'taki maslahatgüzarının Bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini bildirdi. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T20:50+0300
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Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bakanlığa çağırılarak ABD'nin 16 kişinin ölümüne yol açan saldırılarıyla ilgili protesto notası verildiği belirtildi.Açıklamada, “3 Şubat Cumartesi günü ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Maslahatgüzar'a Irak güvenlik güçleri ve Irak topraklarındaki Akaşat ve El-Kaim bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik Amerikan saldırılarının kınanmasını içeren resmi protesto notası verildi” denildi.Açıklamada ayrıca, Irak’ın topraklarının savaşan taraflar arasında bir hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-son-24-saat-icinde-husilere-ait-12-iha-imha-edildi-1080351618.html
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irak, nota, abd
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD maslahatgüzarına protesto notası verdi
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'taki maslahatgüzarının Bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bakanlığa çağırılarak ABD'nin 16 kişinin ölümüne yol açan saldırılarıyla ilgili protesto notası verildiği belirtildi.
Açıklamada, “3 Şubat Cumartesi günü ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Maslahatgüzar'a Irak güvenlik güçleri ve Irak topraklarındaki Akaşat ve El-Kaim bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik Amerikan saldırılarının kınanmasını içeren resmi protesto notası verildi” denildi.
Açıklamada ayrıca, Irak’ın topraklarının savaşan taraflar arasında bir hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına izin vermeyeceği vurgulandı.