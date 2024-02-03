İngiltere Savunma Bakanı: Putin'in zaferine izin veremeyiz

Shapps, X platformunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in AB liderlerine 50 milyar euro tutarındaki yardımı öngören karardan dolayı teşekkür ettiği mesajını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.



"Birleşik Krallık, Avrupalı ortaklarımızın Ukrayna'ya daha fazla fon sağlama konusunda bize katılmasını güçlü bir şekilde memnuniyetle karşılıyor" diyen Shapps, "Dünya, Putin'in zaferini kaldıramaz. Dünyanın dört bir yanındaki zorbalar izlerken bunun bedeli hayal bile edilemez" ifadelerini kullandı.



Her demokratik ulusun derhal harekete geçmesi gerektiğini de belirten Shapps, Ukrayna'ya özgürlüğün ön cephesini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamaları gerektiğini söyledi.



ABD'nin mali yardımının sona ermesiyle harekete geçen AB, Macaristan'ı ikna ederek Ukrayna'ya ek 50 milyar euro destek paketi üzerinde anlaşmıştı. AB liderlerinin aldığı karara ilişkin yorumunda ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin mali yükünü AB'nin omuzlarına yüklemeye çalışacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sorunları olduğunun ve kolektif Batı'nın da bu tür sorunlar yaşadığının farkında olduklarını vurgulamıştı.