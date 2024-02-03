https://sputniknews.com.tr/20240203/galatasaraydan-25-yil-sonra-bir-ilk-rekor-tekrarlandi-1080340338.html

Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk: Rekor tekrarlandı

Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk: Rekor tekrarlandı

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında 3 puanı; Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle aldı. 24 hafta sonunda puanını 63’e çıkararak maç fazlasıyla... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında dün akşam Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0’lık skorla yenmeyi başardı.İlk yarıda Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle erkenden maçı koparan Aslan, 24 haftanın sonunda puanını 63’e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğuna oturup Fenerbahçe’yi gerisinde bıraktı.1999-2000'den sonra bir ilkTeknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde ligde üst üste beşinci galibiyetini alan Cim Bom, bir rekora da imza atmayı başardı. Sarı kırmızılılar, Samsunspor karşılaşmasını kazanarak 1999-2000’de 24 maç sonunda topladıkları 63 puanın ardından lig tarihinin en iyi performansını tekrarlamış oldu.

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