https://sputniknews.com.tr/20240203/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-1080341463.html
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak açıklandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T12:06+0300
2024-02-03T12:06+0300
2024-02-03T12:15+0300
spor
fenerbahçe
futbol
borç
divan kurulu
toplantı
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2024
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.Bu toplantıda sarı-lacivertlerin güncel borcu da açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/galatasaraydan-25-yil-sonra-bir-ilk-rekor-tekrarlandi-1080340338.html
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fenerbahçe 2024 borcu, fenerbahçe 2023 borcu, fenerbahçe borç, fenerbahçe son dakika
fenerbahçe 2024 borcu, fenerbahçe 2023 borcu, fenerbahçe borç, fenerbahçe son dakika
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
12:06 03.02.2024 (güncellendi: 12:15 03.02.2024)
Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak açıklandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.
Bu toplantıda sarı-lacivertlerin güncel borcu da açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak belirtildi.