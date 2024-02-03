https://sputniknews.com.tr/20240203/fenerbahcenin-borcu-aciklandi-1080341463.html

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak açıklandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.Bu toplantıda sarı-lacivertlerin güncel borcu da açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak belirtildi.

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