https://sputniknews.com.tr/20240203/erdogan-hatay-egitim-arastirma-hastanesi-ile-iskenderun-devlet-hastanesi-acilis-toreninde-konusuyor-1080352730.html

'Şu samimi çağrıyı yapmak isterim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete davet

'Şu samimi çağrıyı yapmak isterim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete davet

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesiyle ilgili muhalefete... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T18:24+0300

2024-02-03T18:24+0300

2024-02-03T18:48+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hatay

iskenderun

hastane

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Törende açıklama yapan Erdoğan "85 milyon, asrın birlikteliğini sergileyerek, şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yollarını arayacağız" dedi."Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır" şeklinde konuşan Erdoğan muhalefete bir çağrıda bulundu. "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hep birlikte omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html

türkiye

hatay

iskenderun

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recep tayyip erdoğan, hatay, iskenderun, hastane