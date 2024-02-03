'Şu samimi çağrıyı yapmak isterim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete davet
18:24 03.02.2024 (güncellendi: 18:48 03.02.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.
© AA / Mustafa Kamacı
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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesiyle ilgili muhalefete seslendi ve "Şu samimi çağrıyı yapmak isterim, Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine, vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Törende açıklama yapan Erdoğan "85 milyon, asrın birlikteliğini sergileyerek, şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yollarını arayacağız" dedi.
"Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır" şeklinde konuşan Erdoğan muhalefete bir çağrıda bulundu. "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hep birlikte omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan şunları ifade etti:
"Şu samimi çağrıyı yapmak isterim, Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine, vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: 'Şu samimi çağrıyı yapmak isterim, Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine, vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum' https://t.co/Xi2MNyPY6E pic.twitter.com/ROhNSLzu8p— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 3, 2024