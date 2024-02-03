https://sputniknews.com.tr/20240203/deprem-bolgesinde-45-bin-901-konutun-kura-cekimi-bu-ay-yapilacak-illere-gore-dagilim-nasil-olacak-1080353018.html

Deprem bölgesinde 45 bin 901 konutun kura çekimi bu ay yapılacak: İllere göre dağılım nasıl olacak?

Deprem bölgesinde 45 bin 901 konutun kura çekimi bu ay yapılacak: İllere göre dağılım nasıl olacak?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 45 bin 901 konutun kurasının bu ayın... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T19:28+0300

2024-02-03T19:28+0300

2024-02-03T19:28+0300

deprem

türkiye

konut

kura

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Depremlerden etkilenen 11 şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ortalama maliyeti 104 milyar dolar olarak belirlendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmaları kapsamında, 11 şehirdeki 930 şantiyede 110 bin 450 personelin görev aldığı bildirildi.Hak sahipliği belirleme çalışmalarına devam eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere toplam 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca şubatın ilk 10 günü içerisinde 45 bin 901 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Mart ayının ortasına kadar da diğer konut kuralarının daha çekiminin yapılmasıyla afet bölgesinde 2 ay içerisinde toplam 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanmış olacak. Böylece yıl sonuna kadar 200 bin evin teslimi yapılacak.Kura çekimleri gerçekleştirilecek deprem konutlarının illere göre dağılımı şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html

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