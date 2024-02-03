https://sputniknews.com.tr/20240203/deprem-bolgesinde-45-bin-901-konutun-kura-cekimi-bu-ay-yapilacak-illere-gore-dagilim-nasil-olacak-1080353018.html
Deprem bölgesinde 45 bin 901 konutun kura çekimi bu ay yapılacak: İllere göre dağılım nasıl olacak?
Deprem bölgesinde 45 bin 901 konutun kura çekimi bu ay yapılacak: İllere göre dağılım nasıl olacak?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 45 bin 901 konutun kurasının bu ayın... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T19:28+0300
2024-02-03T19:28+0300
2024-02-03T19:28+0300
deprem
türkiye
konut
kura
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Depremlerden etkilenen 11 şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ortalama maliyeti 104 milyar dolar olarak belirlendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmaları kapsamında, 11 şehirdeki 930 şantiyede 110 bin 450 personelin görev aldığı bildirildi.Hak sahipliği belirleme çalışmalarına devam eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere toplam 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca şubatın ilk 10 günü içerisinde 45 bin 901 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Mart ayının ortasına kadar da diğer konut kuralarının daha çekiminin yapılmasıyla afet bölgesinde 2 ay içerisinde toplam 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanmış olacak. Böylece yıl sonuna kadar 200 bin evin teslimi yapılacak.Kura çekimleri gerçekleştirilecek deprem konutlarının illere göre dağılımı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html
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deprem, konut, kura
Deprem bölgesinde 45 bin 901 konutun kura çekimi bu ay yapılacak: İllere göre dağılım nasıl olacak?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen 45 bin 901 konutun kurasının bu ayın ilk 10 günü içinde çekileceği belirtildi.
Depremlerden etkilenen 11 şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ortalama maliyeti 104 milyar dolar olarak belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmaları kapsamında, 11 şehirdeki 930 şantiyede 110 bin 450 personelin görev aldığı bildirildi.
Hak sahipliği belirleme çalışmalarına devam eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere toplam 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca şubatın ilk 10 günü içerisinde 45 bin 901 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Mart ayının ortasına kadar da diğer konut kuralarının daha çekiminin yapılmasıyla afet bölgesinde 2 ay içerisinde toplam 75 bin 364 konutun kuraları tamamlanmış olacak. Böylece yıl sonuna kadar 200 bin evin teslimi yapılacak.
Kura çekimleri gerçekleştirilecek deprem konutlarının illere göre dağılımı şu şekilde:
"Adana 2 bin 408, Adıyaman 6 bin 1, Diyarbakır 4 bin 500, Elazığ 2 bin 736, Gaziantep 15 bin 160, Hatay 10 bin 418, Kahramanmaraş 19 bin 501, Kilis 2 bin 11, Malatya 6 bin 672, Osmaniye 3 bin 638, Şanlıurfa 2 bin 319."