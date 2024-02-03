https://sputniknews.com.tr/20240203/brezilyali-yildiz-galatasaraya-resmen-imza-atti-1080349370.html

Brezilyalı yıldız Galatasaray'a resmen imza attı

Brezilyalı yıldız Galatasaray'a resmen imza attı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius'u renklerine bağladı. Brezilyalı santrfor, sarı-kırmızılı ekibe imzayı attı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T16:09+0300

2024-02-03T16:09+0300

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Dün akşam lisansı çıkarılan Brezilyalı santrfor, sözleşmeyi imzaladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius Alves Morais’in geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Fulham ile sezon sonuna dek anlaşma sağladı" ifadeleri yer aldı.Sözleşme detayları belli olduBrezilyalı santrfor Carlos Vinicius için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, Serge Aurier için de Nottingham Forest'a 100 bin euro transfer bedeli ödeyecek.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Carlos Vinicius için şu ifadeler kullanıldı:Carlos Vinicius kimdir, performansı ve kariyeri nasıl?25 Mart 1995 tarihinde Brezilya'nın Bom Jesus das Selvas kentinde dünyaya gelen Carlos Vinicius, kariyerine Santos altyapısında başladı.Sonrasında Palmerias'a geçiş yapan Brezilyalı santrfor, Avrupa'da ilk macerasını ise Portekiz ekibi Real'e transfer olarak yaşadı.Real'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vinicius, Napoli'ye transfer oldu ve bazı takımlara kiralandıktan sonra Benfica'ya bonservisi ile geçti.Benfica'dan Tottenham'a kiralık olarak katılan 29 yaşındaki santrfor, bir sezonun ardından Portekiz ekibine geri döndü ve bu kez de PSV Eindhoven'a kiralandı.2022/23 sezonunda Fulham oyuncuyu transfer etmek isterken, 5 milyon euro karşılığında bu transfer gerçekleşti.İngiliz ekibinin forması ile 48 maça çıkan Carlos Vinicius, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Kariyeri boyunca ise toplamda 232 maça çıkan Vinicius, 85 gol ve 35 asistlik katkı sağladı.2019/20 sezonunda attığı 18 gol ile Portekiz Ligi'nde gol krallığı yaşayan Vinicius, 1 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/galatasaraydan-25-yil-sonra-bir-ilk-rekor-tekrarlandi-1080340338.html

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