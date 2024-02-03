https://sputniknews.com.tr/20240203/bm-abdnin-irak-ve-suriyeye-yonelik-saldirilarinin-gerilimi-artirmasindan-endise-duyuyoruz-1080352615.html

BM: ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz

BM: ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz

BM Sözcüsü Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T18:20+0300

2024-02-03T18:20+0300

2024-02-03T18:20+0300

dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

abd

irak

suriye

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu ve tüm tarafları gerilimi düşürmek için önlem almaya çağırdığını söyledi.Sputnik’e konuşan Dujarric, “Genel Sekreter gerilimin daha da artması riskinden endişe duyuyor" dedi.Dujarric, “Genel Sekreter, tüm tarafları, gerilimi azaltmak için somut önlemler almaya ve zaten kırılgan olan bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın yol açacağı ekonomik ve insani maliyetlerin hesaba katılması çağrısı yapıyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, abd, irak, suriye