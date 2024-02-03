https://sputniknews.com.tr/20240203/bm-abdnin-irak-ve-suriyeye-yonelik-saldirilarinin-gerilimi-artirmasindan-endise-duyuyoruz-1080352615.html
BM: ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz
BM: ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz
BM Sözcüsü Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T18:20+0300
2024-02-03T18:20+0300
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stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
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suriye
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu ve tüm tarafları gerilimi düşürmek için önlem almaya çağırdığını söyledi.Sputnik’e konuşan Dujarric, “Genel Sekreter gerilimin daha da artması riskinden endişe duyuyor" dedi.Dujarric, “Genel Sekreter, tüm tarafları, gerilimi azaltmak için somut önlemler almaya ve zaten kırılgan olan bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın yol açacağı ekonomik ve insani maliyetlerin hesaba katılması çağrısı yapıyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rus-disisleri-ingiltere-abdnin-suriye-ve-irak-saldirilarina-verdigi-destegin-hesabini-verecek-1080349213.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, abd, irak, suriye
bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, abd, irak, suriye
BM: ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarının gerilimi artırmasından endişe duyuyoruz
BM Sözcüsü Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından gerilimin tırmanması riskinden endişe duyduğunu ve tüm tarafları gerilimi düşürmek için önlem almaya çağırdığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Dujarric, “Genel Sekreter gerilimin daha da artması riskinden endişe duyuyor" dedi.
Dujarric, “Genel Sekreter, tüm tarafları, gerilimi azaltmak için somut önlemler almaya ve zaten kırılgan olan bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın yol açacağı ekonomik ve insani maliyetlerin hesaba katılması çağrısı yapıyor” diye ekledi.