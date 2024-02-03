https://sputniknews.com.tr/20240203/bankacilik-devi-jpmorgandan-hafize-gaye-erkan-ve-fatih-karahan-yorumu-1080349752.html

Bankacılık devi JPMorgan'dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu

Bankacılık devi JPMorgan'dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından J.P. Morgan'dan bir değerlendirme geldi. Bankacılık devi, "Faiz indirimi yerine faiz artışı daha muhtemel"... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T16:36+0300

2024-02-03T16:36+0300

2024-02-03T16:36+0300

ekonomi

jp morgan

jpmorgan

hafize gaye erkan

fatih karahan

yorum

tahmin

türkiye

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Hafize Gaye Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini açıklamıştı. Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın atandığına dair dikkat çeken ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından değerlendirme notu yayımladı.Notta, "Para Politikası Kurulu'nun şimdi daha şahin olmasının muhtemel olduğunu düşünerek TCMB'deki başkan değişimini dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz" denildi.Bankanın ekonomistlerinden Fatih Akçelik imzalı notta "Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne karşı daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.JPMorgan yayınladığı değerlendirme notunda, "TCMB'nin faiz artırımına gitmesini, faiz indirimine gitmesinden daha olası görüyoruz. Ancak, henüz faiz artırımının gerçekleşeceğine inanmıyoruz ve yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak en yüksek politika faizini yüzde 45'te tutuyoruz" ifadelerini kullandı.'Enflasyonla mücadele için para ve maliye politikaları arasında daha fazla koordinasyon'"Bir diğer olumlu gelişme ise Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele için para ve maliye politikaları arasında daha fazla koordinasyon sağlayabilecek olması" değerlendirmesini yapan JPMorgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni Başkan Fatih Karahan'ın kendi desteğiyle atandığını belirttiğine de dikkat çekti.JPMorgan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı desteklediğini, Maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun, vergi artışlarının yanı sıra ücret artışlarını ve yönetilen enerji fiyat artışlarını sınırlandırarak 2024'te dezenflasyon görmek için çok önemli olduğuna inandıklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/merkez-bankasinda-fatih-karahan-donemi-ilk-toplantisi-8-subatta-1080339928.html

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jp morgan, jpmorgan , hafize gaye erkan, fatih karahan, yorum, tahmin, türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)