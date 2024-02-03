https://sputniknews.com.tr/20240203/merkez-bankasinda-fatih-karahan-donemi-ilk-toplantisi-8-subatta-1080339928.html

Merkez Bankası’nda Fatih Karahan dönemi: İlk toplantısı 8 Şubat'ta

Merkez Bankası’nda Fatih Karahan dönemi: İlk toplantısı 8 Şubat'ta

Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat'ta Ankara'da açıklanacağını duyurmuştu. TCMB’de yaşanan sürpriz başkan değişimi sonrası toplantının önemi... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T11:21+0300

2024-02-03T11:21+0300

2024-02-03T11:21+0300

ekonomi

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

toplantı

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Resmi Gazete’de ‘görevden alınan’ ifadesi kullanılan Gaye Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan getirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan” diyerek tanımladığı Karahan’ın yeni görevindeki ilk sınavı ise 8 Şubat’ta olacak. İlk kez kameraların karşısına geçecek olan Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayacak.Daha önce Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruda herhangi bir değişiklik olmazsa toplantı saat 10.30'da yeni Başkan Karahan’ın sunumuyla başlayacak. Karahan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.Fatih Karahan kimdir?1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/merkez-bankasinin-yeni-baskani-belli-oldu-1080334192.html

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