https://sputniknews.com.tr/20240203/araci-olanlar-dikkat-sure-kisaliyor-trafik-sigortasinda-yeni-donem-icin-tarih-verildi--1080343535.html

Aracı olanlar dikkat, süre kısalıyor: Yeni dönem için tarih verildi

Aracı olanlar dikkat, süre kısalıyor: Yeni dönem için tarih verildi

Trafik sigortası teklif süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek ve sigortalılara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T13:31+0300

2024-02-03T13:31+0300

2024-02-03T13:31+0300

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasındaki arz sorununu çözmek ve sigortalıların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde kurulan Trafik Teklif Platformu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla bir genelge yayınladı.Genelge ne zaman yürürlüğe girecek?Trafik Teklif Platformu ile trafik sigortası poliçe tekliflerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. SDDK tarafından yayımlanan genelge 19 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Bu yeni sistem ile, trafik sigortası poliçe tekliflerini 10 dakika gibi kısa bir sürede almayı mümkün kılacak.Ayrıca trafik sigortası prim hesaplamalarında hasar maliyet endeksi uygulaması 2024 yılı Mayıs itibariyle başlıyor. Uzmanlar yılın ikinci yarısında tüketicinin karlı çıkacağını belirtiyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'a göre de ilk yarıda sigorta şirketleri rahatlayacak ama sonrasında bu uygulama araç sahiplerinin işine yarayacak:Trafik sigortası nedir?2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenen trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılamayı amaçlayan bir uygulamadır. Kazaya uğrayan tarafın mağduriyet yaşamaması için önceden alınan bir önlem olarak değerlendirilebilir. Araba sigortası olarak da bilinen uygulamanın esasları 'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik' ile belirlenir. Zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) bir diğer adıyla trafik sigortası, her yıl belirlenen limitler çerçevesinde yenilenen bir uygulamadır ve takip gerektirir.Trafik sigortası ne işe yarar?Zorunlu sigorta çeşitlerinden biri olan trafik sigortası, trafik kazalarından kaynaklanan bedeni ve maddi zararları güvence altına almana yardımcı olur ve ödemekle yükümlü olduğun tazminatların poliçe kapsamında sigorta şirketi tarafından ödenmesine yardımcı olur.Hem şehir içi hem de şehirler arası seyahatler sırasında olabilecek kazalarda poliçenin kapsamı, araç sahibinin maddi kaybını azaltır. Kusurlu olunan bir kazada poliçe; maddi hasarlar, sakatlıklar, üçüncü şahıs sakatlıkları, vefat, avukatlık giderleri gibi büyük ölçekli maddi giderleri karşılayabilir.Trafik sigortası neleri kapsar?Trafik sigortası kaza sırasında karşı tarafa verilen hasar masraflarını kapsar. Hasar ödemesini limitler dahilinde yapar. Aynı zamanda bedensel zararlar için de sağlık masraflarını karşılar.

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