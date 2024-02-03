https://sputniknews.com.tr/20240203/adalet-bakani-tunctan-deprem-sorusturmalarina-iliskin-aciklama-1080351743.html
Adalet Bakanı Tunç'tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 825 şüpheli... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T17:42+0300
2024-02-03T17:42+0300
2024-02-03T17:42+0300
türkiye
yılmaz tunç
soruşturma
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_0:152:3104:1898_1920x0_80_0_0_fcd92d4ac937bb9e1c3f3163f985df1a.jpg
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatırken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı ile sabır diledi.Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede bine yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bildiren Tunç, yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza ettiklerini söyledi.Depremden etkilenen illerde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açıldığı bilgisini paylaşan Tunç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_46de7b5afa7c4ecc1634090562c24d15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yılmaz tunç, soruşturma, deprem
yılmaz tunç, soruşturma, deprem
Adalet Bakanı Tunç'tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkında tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatırken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı ile sabır diledi.
Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede bine yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bildiren Tunç, yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza ettiklerini söyledi.
Depremden etkilenen illerde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açıldığı bilgisini paylaşan Tunç, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir. Yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup bunlardan 275’i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir."