https://sputniknews.com.tr/20240203/adalet-bakani-tunctan-deprem-sorusturmalarina-iliskin-aciklama-1080351743.html

Adalet Bakanı Tunç'tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan deprem soruşturmalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 825 şüpheli... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T17:42+0300

2024-02-03T17:42+0300

2024-02-03T17:42+0300

türkiye

yılmaz tunç

soruşturma

deprem

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatırken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı ile sabır diledi.Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede bine yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bildiren Tunç, yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza ettiklerini söyledi.Depremden etkilenen illerde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açıldığı bilgisini paylaşan Tunç, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240203/cumhurbaskani-erdogan-hataydaki-deprem-konutlari-teslim-toreninde-konusuyor-1080350660.html

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