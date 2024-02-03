https://sputniknews.com.tr/20240203/ab-disisleri-bakanlari-kieve-silah-sevkiyati-konusunda-mutabakata-varamadi-1080353783.html
AB dışişleri bakanları Kiev'e silah sevkiyatı konusunda mutabakata varamadı
AB dışişleri bakanları Kiev'e silah sevkiyatı konusunda mutabakata varamadı
Brüksel'de gayrı resmi bir toplantı yapan AB dışişleri bakanları Ukrayna'ya askeri yardım ya da Avrupa Barış Fonu'nun hacminin arttırılması konusunda bir... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T19:39+0300
2024-02-03T19:39+0300
2024-02-03T19:39+0300
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avrupa barış fonu
josep borrell
avrupa birliği
ukrayna
ukrayna ordusu
brüksel
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında tartışmanın '19 Şubat'taki bakanlar toplantısında devam edeceğini' söyledi.Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:AB liderleri 1 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna'ya dört yıl boyunca 50 milyar euro bütçe yardımı yapılması kararını onaylamıştı ancak silah sevkiyatını arttırmak üzere Avrupa Barış Fonu'nun arttırılması kararını erteleyerek dışişleri bakanlarına kararın 'ayrıntılarını tamamlamaya devam etmeleri' talimatını vermiştiler.
https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html
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avrupa barış fonu, josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, brüksel
avrupa barış fonu, josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, brüksel
AB dışişleri bakanları Kiev'e silah sevkiyatı konusunda mutabakata varamadı
Brüksel'de gayrı resmi bir toplantı yapan AB dışişleri bakanları Ukrayna'ya askeri yardım ya da Avrupa Barış Fonu'nun hacminin arttırılması konusunda bir karara varmadı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında tartışmanın '19 Şubat'taki bakanlar toplantısında devam edeceğini' söyledi.
Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna'ya destek konusunda ciddi bir tartışma oldu. Savaş alanındaki durumu, desteği ve önümüzdeki günlerde kararlaştırılacak olan Ukrayna destek fonunu görüştük. Hepimiz Ukrayna'nın daha fazla silaha, daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu konusunda hemfikiriz ve bu destek şimdi gelmeli.
AB liderleri 1 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna'ya dört yıl boyunca 50 milyar euro bütçe yardımı yapılması kararını onaylamıştı ancak silah sevkiyatını arttırmak üzere Avrupa Barış Fonu'nun arttırılması kararını erteleyerek dışişleri bakanlarına kararın 'ayrıntılarını tamamlamaya devam etmeleri' talimatını vermiştiler.