https://sputniknews.com.tr/20240203/ab-disisleri-bakanlari-kieve-silah-sevkiyati-konusunda-mutabakata-varamadi-1080353783.html

AB dışişleri bakanları Kiev'e silah sevkiyatı konusunda mutabakata varamadı

AB dışişleri bakanları Kiev'e silah sevkiyatı konusunda mutabakata varamadı

Brüksel'de gayrı resmi bir toplantı yapan AB dışişleri bakanları Ukrayna'ya askeri yardım ya da Avrupa Barış Fonu'nun hacminin arttırılması konusunda bir... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T19:39+0300

2024-02-03T19:39+0300

2024-02-03T19:39+0300

ukrayna krizi

avrupa barış fonu

josep borrell

avrupa birliği

ukrayna

ukrayna ordusu

brüksel

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında tartışmanın '19 Şubat'taki bakanlar toplantısında devam edeceğini' söyledi.Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:AB liderleri 1 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede Ukrayna'ya dört yıl boyunca 50 milyar euro bütçe yardımı yapılması kararını onaylamıştı ancak silah sevkiyatını arttırmak üzere Avrupa Barış Fonu'nun arttırılması kararını erteleyerek dışişleri bakanlarına kararın 'ayrıntılarını tamamlamaya devam etmeleri' talimatını vermiştiler.

https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html

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