https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'da olası ateşkes fikrini yanlış buluyoruz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'da olası ateşkes fikrini yanlış buluyoruz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirterek... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T14:18+0300
2024-01-30T14:18+0300
2024-01-30T14:19+0300
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josep borrell
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ateşkes
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının uzlaşmasına ilişkin fikirleri yanlış olarak değerlendirdi. Bir Fransız dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında Borrell şu sözleri kaydetti:Borrell kaleme aldığı makalesinde, Rusya'nın mevcut durumda 'bir uzlaşma arayışında' olduğuna hiç kimsenin ciddi olarak inanamayacağını belirterek, "Uzlaşma aramak yerine, hataları tekrarlamaktan kaçınmak için 2022'den bu yana aldığımız dersleri hatırlamalı ve başarılı olduğumuz alanlarda çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diye ekledi.Ukrayna'daki çatışmanın 'Transatlantik birliğini' güçlenlendirdiğini ifade eden Borrell, AB'nin Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 30 milyar euro değerinde destek sağladığını ve birlik topraklarında yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personeli eğittiğini kaydetti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek koşullar hakkında konuşması gerekenin bu konuyla ilgilenmeyen Batı olduğunu söylemiş ve ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Ukrayna'da uzun vadeli bir ateşkes için bile müzakerelere 'yakın bir ihtimal' görmediğini söyleyen sözlerine dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/borrell-ab-ukrayna-tunelinin-sonunda-isik-gormuyor-1080163416.html
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josep borrell, avrupa birliği, ateşkes, ukrayna, ukrayna ordusu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'da olası ateşkes fikrini yanlış buluyoruz
14:18 30.01.2024 (güncellendi: 14:19 30.01.2024)
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirterek Ukrayna'daki çatışmanın Transatlantik birliğini güçlendirdiğini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının uzlaşmasına ilişkin fikirleri yanlış olarak değerlendirdi.
Bir Fransız dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında Borrell şu sözleri kaydetti:
Ukrayna'nın kazanamayacağını ve Batı desteğinin sürmeyeceğini bir kez daha duyuyoruz. Bir kez daha uzlaşmanın cazibesine kapılıyoruz. Bu fikirler 2022'de yanlıştı ve şimdi de yanlış olmaya devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik politikamızı belirlemelerine izin vermemeliyiz.
Borrell kaleme aldığı makalesinde, Rusya'nın mevcut durumda 'bir uzlaşma arayışında' olduğuna hiç kimsenin ciddi olarak inanamayacağını belirterek, "Uzlaşma aramak yerine, hataları tekrarlamaktan kaçınmak için 2022'den bu yana aldığımız dersleri hatırlamalı ve başarılı olduğumuz alanlarda çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diye ekledi.
Ukrayna'daki çatışmanın 'Transatlantik birliğini' güçlenlendirdiğini ifade eden Borrell, AB'nin Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 30 milyar euro değerinde destek sağladığını ve birlik topraklarında yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personeli eğittiğini kaydetti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek koşullar hakkında konuşması gerekenin bu konuyla ilgilenmeyen Batı olduğunu söylemiş ve ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Ukrayna'da uzun vadeli bir ateşkes için bile müzakerelere 'yakın bir ihtimal' görmediğini söyleyen sözlerine dikkat çekmişti.