https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'da olası ateşkes fikrini yanlış buluyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'da olası ateşkes fikrini yanlış buluyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirterek... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T14:18+0300

2024-01-30T14:18+0300

2024-01-30T14:19+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

ateşkes

ukrayna

ukrayna ordusu

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının uzlaşmasına ilişkin fikirleri yanlış olarak değerlendirdi. Bir Fransız dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında Borrell şu sözleri kaydetti:Borrell kaleme aldığı makalesinde, Rusya'nın mevcut durumda 'bir uzlaşma arayışında' olduğuna hiç kimsenin ciddi olarak inanamayacağını belirterek, "Uzlaşma aramak yerine, hataları tekrarlamaktan kaçınmak için 2022'den bu yana aldığımız dersleri hatırlamalı ve başarılı olduğumuz alanlarda çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diye ekledi.Ukrayna'daki çatışmanın 'Transatlantik birliğini' güçlenlendirdiğini ifade eden Borrell, AB'nin Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 30 milyar euro değerinde destek sağladığını ve birlik topraklarında yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personeli eğittiğini kaydetti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek koşullar hakkında konuşması gerekenin bu konuyla ilgilenmeyen Batı olduğunu söylemiş ve ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Ukrayna'da uzun vadeli bir ateşkes için bile müzakerelere 'yakın bir ihtimal' görmediğini söyleyen sözlerine dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/borrell-ab-ukrayna-tunelinin-sonunda-isik-gormuyor-1080163416.html

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