https://sputniknews.com.tr/20240202/yemendeki-husiler-israilde-belirli-noktalari-cok-sayida-balistik-fuzeyle-hedef-aldik-1080333907.html

Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık

Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eilat bölgesinde belirli hedeflere çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T23:45+0300

2024-02-02T23:45+0300

2024-02-02T23:45+0300

israil- filistin çatışması

yemen

ortadoğu

husiler

husiler

husiler

husiler hareketi

israil-filistin

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080131687_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37ec09bb0d781017948c161c6dbe5ea6.jpg

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenledikleri saldırıya ilişkin bilgi verdi.Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Um Raşraş bölgesinde bulunan düşman İsrail'in belirli hedeflerine çok sayıda balistik füzeyle askeri operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.Gazze'de ateşkes ilan edilerek Filistinlilere uygulanan abluka son bulup ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydeden Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, özgür Yemen halkımızın, Arap ve İslam dünyasının tüm özgür halklarının çağrıları doğrultusunda, mazlum Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini teyit etmektedir" ifadelerine yer verdi.İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den ülke topraklarına yaklaşan bir füzenin "Arrow-3" hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html

yemen

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, ortadoğu, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, israil-filistin, israil