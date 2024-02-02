https://sputniknews.com.tr/20240202/yemendeki-husiler-israilde-belirli-noktalari-cok-sayida-balistik-fuzeyle-hedef-aldik-1080333907.html
Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık
Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eilat bölgesinde belirli hedeflere çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T23:45+0300
2024-02-02T23:45+0300
2024-02-02T23:45+0300
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenledikleri saldırıya ilişkin bilgi verdi.Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Um Raşraş bölgesinde bulunan düşman İsrail'in belirli hedeflerine çok sayıda balistik füzeyle askeri operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.Gazze'de ateşkes ilan edilerek Filistinlilere uygulanan abluka son bulup ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydeden Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, özgür Yemen halkımızın, Arap ve İslam dünyasının tüm özgür halklarının çağrıları doğrultusunda, mazlum Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini teyit etmektedir" ifadelerine yer verdi.İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den ülke topraklarına yaklaşan bir füzenin "Arrow-3" hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
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yemen, ortadoğu, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, israil-filistin, israil
yemen, ortadoğu, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, israil-filistin, israil
Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eilat bölgesinde belirli hedeflere çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenledikleri saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Um Raşraş bölgesinde bulunan düşman İsrail'in belirli hedeflerine çok sayıda balistik füzeyle askeri operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Gazze'de ateşkes ilan edilerek Filistinlilere uygulanan abluka son bulup ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydeden Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, özgür Yemen halkımızın, Arap ve İslam dünyasının tüm özgür halklarının çağrıları doğrultusunda, mazlum Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini teyit etmektedir" ifadelerine yer verdi.
İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den ülke topraklarına yaklaşan bir füzenin "Arrow-3" hava savunma sistemiyle imha edildiği belirtilmişti.