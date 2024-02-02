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https://sputniknews.com.tr/20240202/uzmanlar-acikladi-yuz-yogasi-gercekten-ise-yariyor-mu-1080309946.html
Uzmanlar açıkladı: Yüz yogası gerçekten işe yarıyor mu?
Uzmanlar açıkladı: Yüz yogası gerçekten işe yarıyor mu?
Yüz yogası aslında yüzyıllardır uygulanıyor ama son yıllarda çok daha popüler bir güzellik trendi haline geldi. Gıdısından, kaz ayaklarından... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:56+0300
2024-02-02T13:56+0300
yaşam
yoga
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Yüz yogası, yüz kaslarını çalıştırıp cildin sarkmasını önleyerek ameliyatsız bir şekilde yıllara meydan okumak, daha genç görünmek isteyenlerin yeni gözdesi. Çoğunlukla yüze, alnın çevresine, çene çizgisine, boynun yanlarına doğru masaj yapmayı içeren yüz yogası, yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal görünümünü iyileştirmeyi vaat ediyor.Yüz yogası nedir?Yüz yogası, yüz ve boyun bölgesindeki kasları güçlendirmeyi, esnetmeyi ve rahatlatmayı amaçlayan bir egzersiz pratiğidir. Geleneksel yoga prensiplerini temel alarak, yüz yogası özel olarak yüz kaslarına odaklanır ve bu bölgedeki enerji dolaşımını artırarak gençleşme etkileri sağlamayı hedefler.Bu egzersiz yöntemi, doğal yaşlanma süreci ve çevresel etmenler nedeniyle sarkma eğiliminde olan yüz kaslarını tonlamayı amaçlar. Yüz yogası hareketleri genellikle yüz ifadelerini taklit eden ve yüzdeki çeşitli bölgeleri hedefleyen özel pozlardan oluşur.Yüz yogasının, aslında akupunktur ile paralellik gösterdiğinin altını çizen insan hareketleri uzmanı Neha Gothe, "Bu yoga yapmaktan çok yüzünüze masaj yapmaktır" diyerek, uygulamanın asıl niteliğine vurgu yapıyor.Yüz yogası gerçekten etkili mi?Yüz yogasının savunucuları, uygulamanın yüze genç bir ışıltı verdiğini kırışıklıkları önlediğini, yüzünüzü ve boynunuzu kaldırıp şekillendirdiğini ve bunların tümünün, 'yaşlanma karşıtı sonuçlar olduğunu' iddia ediyor.Northwestern Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 2018 yılında bu iddialardan herhangi birinin doğru olup olmadığını öğrenmek için bilimsel bir araştırma başlattı.Ekip, yaşları 40 ila 65 arasında değişen 27 katılımcıyı sekiz hafta boyunca her gün 30 dakika boyunca yüz egzersizleri yapacakları bir deneye tabii tuttu. Sekiz haftanın ardından katılımcılar, 12 hafta boyunca gün aşırı egzersiz yaptı. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılar 20. haftanın sonunda, neredeyse üç yaş daha genç göründüler. Yazarlar, yüz egzersizlerinin 'orta yüz ve alt yüz dolgunluğunu iyileştirdiği' sonucuna vardılar.Yeterli kanıt yokBilim insanları buna karşın, sonuçların genelleştirilemeyeceğini düşünüyor. Zira katılımcı sayısı azdı ve sadece orta yaşlı kadınlardan oluşuyordu ve katılımcılardan 11'i çalışma sonlanmadan ayrılmıştı.Ayrıca çalışma bittikten sonra katılımcılardan herhangi birinin rejimi bırakıp bırakmadığı, bıraktıysa herhangi bir faydasının kalıp kalmadığını görmek için bir takip yapılmamıştı.Başka bir deyişle, sosyal medyada ortaya atılan 'yaşlanma karşıtı etkilere dair iddiaları destekleyecek çok az sağlam bilimsel kanıt vardı.''Yüzde parıltı istiyorsanız yapın'Dermatolog Dr. Shilpi Khetarpal, Cleveland Clinic'e verdiği demeçte, "Birisi yüksek motivasyona sahip değilse, bu yüz egzersizlerini uzun bir süre boyunca sürdürmek ve bu sonuçları elde etmek zordur" diyor. Yine de bu, yüz yogasının hiç işe yaramayacağı anlamına gelmiyor.Temelde, bazı faydaları var; örneğin, ince çizgileriniz, uygulamaya devam ettiğiniz sürece görünmez olabilir.Ayrıca yüz masajı, kas gerginliğini gidermeye ve bölgeye yönelik kan akışını uyarmaya yardımcı olabilir. Bu da bazı insanların, yüz yogası sonrası yüzlerinde gördüğü 'parıltıyı' açıklayabilir.
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yüz yogası, yüz yogası gerçekten etkili mi, yüz yogası eğitimi, yüz yogası faydaları, yüz yogası işe yarıyor mu, uzman yorumu
yüz yogası, yüz yogası gerçekten etkili mi, yüz yogası eğitimi, yüz yogası faydaları, yüz yogası işe yarıyor mu, uzman yorumu

Uzmanlar açıkladı: Yüz yogası gerçekten işe yarıyor mu?

13:56 02.02.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZCilt Bakımı (Temsili görsel)
Cilt Bakımı (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / MARCIO JOSE SANCHEZ
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Yüz yogası aslında yüzyıllardır uygulanıyor ama son yıllarda çok daha popüler bir güzellik trendi haline geldi. Gıdısından, kaz ayaklarından, kırışıklıklarından kurtulmak isteyen çareyi yüz yogasında arıyor. Peki, yüz yogası nasıl yapılır, gerçekten etkili mi, faydaları neler?
Yüz yogası, yüz kaslarını çalıştırıp cildin sarkmasını önleyerek ameliyatsız bir şekilde yıllara meydan okumak, daha genç görünmek isteyenlerin yeni gözdesi. Çoğunlukla yüze, alnın çevresine, çene çizgisine, boynun yanlarına doğru masaj yapmayı içeren yüz yogası, yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal görünümünü iyileştirmeyi vaat ediyor.

Yüz yogası nedir?

Yüz yogası, yüz ve boyun bölgesindeki kasları güçlendirmeyi, esnetmeyi ve rahatlatmayı amaçlayan bir egzersiz pratiğidir. Geleneksel yoga prensiplerini temel alarak, yüz yogası özel olarak yüz kaslarına odaklanır ve bu bölgedeki enerji dolaşımını artırarak gençleşme etkileri sağlamayı hedefler.
Bu egzersiz yöntemi, doğal yaşlanma süreci ve çevresel etmenler nedeniyle sarkma eğiliminde olan yüz kaslarını tonlamayı amaçlar. Yüz yogası hareketleri genellikle yüz ifadelerini taklit eden ve yüzdeki çeşitli bölgeleri hedefleyen özel pozlardan oluşur.
Yüz yogasının, aslında akupunktur ile paralellik gösterdiğinin altını çizen insan hareketleri uzmanı Neha Gothe, "Bu yoga yapmaktan çok yüzünüze masaj yapmaktır" diyerek, uygulamanın asıl niteliğine vurgu yapıyor.

Yüz yogası gerçekten etkili mi?

Yüz yogasının savunucuları, uygulamanın yüze genç bir ışıltı verdiğini kırışıklıkları önlediğini, yüzünüzü ve boynunuzu kaldırıp şekillendirdiğini ve bunların tümünün, 'yaşlanma karşıtı sonuçlar olduğunu' iddia ediyor.
Northwestern Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 2018 yılında bu iddialardan herhangi birinin doğru olup olmadığını öğrenmek için bilimsel bir araştırma başlattı.
Ekip, yaşları 40 ila 65 arasında değişen 27 katılımcıyı sekiz hafta boyunca her gün 30 dakika boyunca yüz egzersizleri yapacakları bir deneye tabii tuttu. Sekiz haftanın ardından katılımcılar, 12 hafta boyunca gün aşırı egzersiz yaptı. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılar 20. haftanın sonunda, neredeyse üç yaş daha genç göründüler. Yazarlar, yüz egzersizlerinin 'orta yüz ve alt yüz dolgunluğunu iyileştirdiği' sonucuna vardılar.

Yeterli kanıt yok

Bilim insanları buna karşın, sonuçların genelleştirilemeyeceğini düşünüyor. Zira katılımcı sayısı azdı ve sadece orta yaşlı kadınlardan oluşuyordu ve katılımcılardan 11'i çalışma sonlanmadan ayrılmıştı.
Ayrıca çalışma bittikten sonra katılımcılardan herhangi birinin rejimi bırakıp bırakmadığı, bıraktıysa herhangi bir faydasının kalıp kalmadığını görmek için bir takip yapılmamıştı.
Başka bir deyişle, sosyal medyada ortaya atılan 'yaşlanma karşıtı etkilere dair iddiaları destekleyecek çok az sağlam bilimsel kanıt vardı.'

'Yüzde parıltı istiyorsanız yapın'

Dermatolog Dr. Shilpi Khetarpal, Cleveland Clinic'e verdiği demeçte, "Birisi yüksek motivasyona sahip değilse, bu yüz egzersizlerini uzun bir süre boyunca sürdürmek ve bu sonuçları elde etmek zordur" diyor. Yine de bu, yüz yogasının hiç işe yaramayacağı anlamına gelmiyor.
Temelde, bazı faydaları var; örneğin, ince çizgileriniz, uygulamaya devam ettiğiniz sürece görünmez olabilir.
Ayrıca yüz masajı, kas gerginliğini gidermeye ve bölgeye yönelik kan akışını uyarmaya yardımcı olabilir. Bu da bazı insanların, yüz yogası sonrası yüzlerinde gördüğü 'parıltıyı' açıklayabilir.
yaşlı insan, yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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