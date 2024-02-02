https://sputniknews.com.tr/20240202/1-asri-askindir-hayatta-olanlar-anlatti-uzun-yasamin-8-sirri-1080299154.html

1 asrı aşkındır hayatta olanlar anlattı: Uzun yaşamın 8 sırrı

1 asrı aşkındır hayatta olanlar anlattı: Uzun yaşamın 8 sırrı

Madrid Üniversitesi'nde bir asrı aşkındır yaşayan insanlar üzerinde yapılan ilginç bir araştırma, insan ömrünü uzatan 8 temel sırrı gün yüzüne çıkardı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T11:28+0300

2024-02-02T11:28+0300

2024-02-02T11:28+0300

yaşam

hayat

yaşam

uzun yaşam

sağlık

sağlıklı beslenme

sağlıklı yaşam

sağlıklı uyku

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Dünyada yaşam süresi giderek uzuyor. 1990'da 100 yaş üstünde 92 bin kişi vardı, 2021'deyse bu sayı 621 bini buldu. 100 yaşını geçenleri yıllardır gözlemleyen İspanya'daki Madrid Üniversitesi'nden akademisyen Maria Dolores Merino, uzun yaşayanların ortak özelliklerini sekiz kategoride topladı.1. Zindelik ve yaşama gücüDengeli beslenmek, spor yapmak, çevresel faktörleri iyileştirmek uzun ve sağlıklı yaşamanın ilk şartları. Ancak bilişsel açıdan yapılması gerekenler olmazsa nafile. 100 yaşını geçenlerde görülen en karakteristik özelliklerden biri, zindelik. Canlı ve enerjik hissetmeye yönelik istek, önemli bir psikolojik etken.Araştırmacı Maria Dolores Merino, "Görüşme yaptığımız 100 yaşını geçen kişiler, hayata devam etmek için net bir arzuya sahipti. Onlarla konuştuğunuzda, 100 yaşını devirdiklerini asla tahmin etmezsiniz. Genel olarak çok daha genç birinin kişiliğini sergiliyorlar" diyor.ABD'deki Boston kentinde, 100 yaşın üzerindekileri inceleyen bir projenin yürütücüsü Stacy Andersen'in gözlemi de bu yönde:2. Etkileşim isteğiÇalışmalar, 100 yaşını geçen kişilerin genellikle sosyalleşmeye istekli olduğunu ortaya koyuyor. Merino, "Aileleri ya da arkadaşlarıyla yakın ilişkilere sahip oluyorlar. Ellerinden geldiğince başkalarına yardımcı oluyorlar ve sevildiklerini hissediyorlar, ki bu çok önemli" diyor.Andersen de yaptığı çalışmada, 100 yaş üstündekilerin 'dışa dönük' ve yeni insanlarla tanışmaya açık olduğunu gözlemlemiş: 3. Özveri ve amaç edinmek100 yaşını geçenlerde görülen diğer bir ortak özellik, özveri. Merino, "Genellikle sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar. Hedeflerine ulaşmak için azmediyorlar" diyor.Andersen de 100 yaşını aşan kişilerin çocuklarını incelemiş ve genelde ailelerinin izinden gittiklerini gözlemlemiş:4. DayanıklılıkDayanıklılık ve zorluklarla baş etme gücü, uzun yaşamın 'sırları' arasında öne çıkıyor. Zorluklar karşısında dayanıklı olmak ve onlardan deneyim elde etmek, uzun yaşamla doğrudan ilişkili olabilir.Merino, "Bu çok önemli çünkü sıkıntılarla yüzleşip devam etmenizi sağlıyor. Bunların psikolojik olarak zarar vermesinin önüne geçiyor" diyor.Bu elbette bu kişilerin üzülmedikleri anlamına gelmiyor. Ancak güçlüklerle yüzleşip 'yola devam etmek' önemli bir ortak nokta.5. Yaşamın kontrolünü elde tutmakBir diğer psikolojik ortak nokta, 100 yaşını geçenlerin genelde kendi kararlarını almaları ve yaşamlarında kontrol sahibi olmaları. "Genelde bağımsızlar ve hayatlarını kendi istedikleri doğrultuda yönlendirebilmişler" diyor Merino.6. Entelektüel motivasyonAktif bir beyne sahip olmak, merak, öğrenme isteği ve kendi kendini eğitmek... Bunlar da 100 yaşını geçenlerde araştırmacıların gözlemlediği özellikler.Araştırmalarda yer alan kişiler, dünyada neler olup bittiğine ilgi duyuyor ve kendileri için yeni bir şeyler öğrenmeye meraklılar. Merino, "Çoğunluğu, hangi sosyal sınıftan olduklarından bağımsız olarak, iyi birer kitap okuru ve kendi kitaplıkları var" diye anlatıyor.7. Olumlu olmakAndersen'e göre 100 yaşını devirenler bariz şekilde daha pozitif bir bakışa sahip:Uzun yaşayanların dünyada neler olup bittiğine ilgileri genelde yüksek oluyor.8. Kavrayış ve idrakSon olarak, uzun yaşayanlarda gözlemlenen ortak özelliklerden bir diğeri, kavrayış gücü. Merino'ya göre, bu kişilerde düşünme, gerekçelendirme, sorun çözme gibi bilişsel yetenekler öne çıkıyor.

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