https://sputniknews.com.tr/20240202/sirketi-kayip-ilan-etmisti-cinde-1-yildir-sirra-kadem-basan-milyarder-sessiz-sedasiz-istifa-etti-1080317174.html

Şirketi 'kayıp' ilan etmişti: Çin’de 1 yıldır sırra kadem basan milyarder sessiz sedasız istifa etti

Şirketi 'kayıp' ilan etmişti: Çin’de 1 yıldır sırra kadem basan milyarder sessiz sedasız istifa etti

Bir yıldır kayıp olan Çinli milyarder bankacı Bao Fan, bankası China Renaissance Holdings’teki tüm görevlerinden görevinden istifa etti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T15:00+0300

2024-02-02T15:00+0300

2024-02-02T15:00+0300

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Çin’de China Renaissance yatırım bankası, 16 Şubat 2022’de kurucuları Bao Fan’dan haber alınamadığını duyurmuştu. Bir yıldır kayıp olan milyarder bankası China Renaissance Holdings’teki tüm görevlerinden görevinden istifa etti. Banka tarafından yapılan açıklamada, Bao Fan’ın 'sağlık sorunları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediği' gerekçesiyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.Ayrıca açıklamada kurucu ortak Xie Yi Jing'in, Bao'nun en üst düzey görevlerini üstleneceği aktarıldı ancak Bao’nun şuana kadar nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.Bao’nun geçtiğimiz yıl Şubat ayında ortalıktan kaybolması Çin iş dünyasını şoke etmişti. Birkaç gün sonra ise China Renaissance, milyarder bankacının hakkında soruşturma yürüten savcılar ile yetkililerle işbirliği yaptığını duyurmuştu.

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