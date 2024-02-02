https://sputniknews.com.tr/20240202/israil-yine-samin-guneyini-vurdu-iran-devrim-muhafizlari-ordusu-askeri-danismani-oldu-1080315990.html
İsrail yine Şam'ın güneyini vurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı öldü
İsrail yine Şam'ın güneyini vurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı öldü
İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye'de görevli bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup askeri danışman Said... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T14:21+0300
2024-02-02T14:21+0300
2024-02-02T14:21+0300
israil- filistin çatışması
suriye
israil-filistin
golan
golan tepesi
iran
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İran basınında yer alan habere göre İsrail sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup İranlı askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.Suriye haber ajansı SANA da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Golan Tepeleri üzerinden attığı füzelerle hedefleri vurduğu belirtildi.İsrail Şam'a saldırılarını arttırdıÖte yandan İsrail'in Şam'a yönelik 29 Ocak'taki son saldırısında, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İsrail'in 20 Ocak'ta Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son aylarda Suriye'de artan İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey askeri isimlerini Suriye'den çektiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-senator-black-guclu-israil-lobisi-suriye-ve-iraktan-cekilmemizi-engelliyor-1080308635.html
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suriye, israil-filistin, golan, golan tepesi, iran
İsrail yine Şam'ın güneyini vurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı öldü
İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye'de görevli bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran basınında yer alan habere göre İsrail sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup İranlı askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Suriye haber ajansı SANA da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Golan Tepeleri üzerinden attığı füzelerle hedefleri vurduğu belirtildi.
İsrail Şam'a saldırılarını arttırdı
Öte yandan İsrail'in Şam'a yönelik 29 Ocak'taki son saldırısında, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İsrail'in 20 Ocak'ta Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son aylarda Suriye'de artan İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey askeri isimlerini Suriye'den çektiği iddia edilmişti.