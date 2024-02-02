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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/israil-yine-samin-guneyini-vurdu-iran-devrim-muhafizlari-ordusu-askeri-danismani-oldu-1080315990.html
İsrail yine Şam'ın güneyini vurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı öldü
İsrail yine Şam'ın güneyini vurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı öldü
İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye'de görevli bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup askeri danışman Said... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T14:21+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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İran basınında yer alan habere göre İsrail sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup İranlı askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.Suriye haber ajansı SANA da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Golan Tepeleri üzerinden attığı füzelerle hedefleri vurduğu belirtildi.İsrail Şam'a saldırılarını arttırdıÖte yandan İsrail'in Şam'a yönelik 29 Ocak'taki son saldırısında, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İsrail'in 20 Ocak'ta Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son aylarda Suriye'de artan İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey askeri isimlerini Suriye'den çektiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/abdli-senator-black-guclu-israil-lobisi-suriye-ve-iraktan-cekilmemizi-engelliyor-1080308635.html
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İsrail yine Şam'ın güneyini vurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı öldü

14:21 02.02.2024
© REUTERS / Amir Cohenİsrail savaş uçağı
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail'in Şam'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye'de görevli bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran basınında yer alan habere göre İsrail sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup İranlı askeri danışman Said Alidadi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Suriye haber ajansı SANA da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail savaş uçaklarının Golan Tepeleri üzerinden attığı füzelerle hedefleri vurduğu belirtildi.

İsrail Şam'a saldırılarını arttırdı

Öte yandan İsrail'in Şam'a yönelik 29 Ocak'taki son saldırısında, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İsrail'in 20 Ocak'ta Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son aylarda Suriye'de artan İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey askeri isimlerini Suriye'den çektiği iddia edilmişti.
Suriye ABD ordusu petrol enerji kaynak asker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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