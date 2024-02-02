https://sputniknews.com.tr/20240202/rehin-alindigi-esnada-dogum-gununu-kutladi-1080307647.html
Rehin alındığı esnada doğum gününü kutladı
Rehin alındığı esnada doğum gününü kutladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı. Doğum günü olan personel, olaydan önceden alınan... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:28+0300
2024-02-02T12:28+0300
2024-02-02T12:28+0300
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Rehin alma operasyonu, dün saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 7 işçi, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.Rehine krizi devam ederken, fabrika içinde ilginç bir an da yaşandı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, İbrahim Y.'den izin istedi. Şüphelinin izin vermesiyle doğum günü kutlandı. Önceden alınan pastaya konulan mumlar, doğum günü olan personel tarafından üflendi. Ardından personel, arkadaşlarına sarıldı. Bu anlar, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.Öte yandan, fabrika önündeki hareketlilik de ilk kez görüntülendi.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/kocaelindeki-9-saatlik-rehine-krizi-sona-erdi-neler-yasandi--1080290151.html
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rehin, rehin alma, kocaeli, doğum günü, pasta
rehin, rehin alma, kocaeli, doğum günü, pasta
Rehin alındığı esnada doğum gününü kutladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı. Doğum günü olan personel, olaydan önceden alınan pastaya konulan mumları üfledi ve arkadaşlarına sarıldı.
Rehin alma operasyonu, dün saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi.
Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 7 işçi, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.
Rehine krizi devam ederken, fabrika içinde ilginç bir an da yaşandı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, İbrahim Y.'den izin istedi. Şüphelinin izin vermesiyle doğum günü kutlandı. Önceden alınan pastaya konulan mumlar, doğum günü olan personel tarafından üflendi. Ardından personel, arkadaşlarına sarıldı. Bu anlar, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.
Öte yandan, fabrika önündeki hareketlilik de ilk kez görüntülendi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.