Kocaeli'ndeki 9 saatlik rehine krizi sona erdi: Neler yaşandı?

Kocaeli'ndeki 9 saatlik rehine krizi sona erdi: Neler yaşandı?

02.02.2024

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında yaşanan olayda, işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı.Rehineler, zaman zaman yakınlarını arayıp, mesaj atarak durumları hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Fabrika bölgesinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı.Değerlendirme toplantısıOlayın hemen ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye gitti, son durum hakkında bilgi aldı. Vali Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve alanında uzmanların katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Olay, tüm yönleriyle bu toplantıda ele alındı.Sosyal medyada canlı yayınlar açıldıİbrahim Y., zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaptı, aynı zamanda rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı. Rehin tutulan işçilerin yakınları da fabrika bölgesinde saatlerce bekledi. Yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekleyenler, sosyal medyada yapılan paylaşımları takip etti.'Gazze için ya musalla ya ölüm'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yapan İbrahim Y., fabrika duvarına sprey boyalarla yazılan "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.Doğum günü kutlandıSosyal medyada açılan yayınlar sırasında, 1 Şubat'ta doğum günü olan personel için pasta kesildi. Doğum günü dolayısıyla önceden hazırlık yapan personeller, İbrahim Y.'den izin istedi. Şüphelinin izin vermesiyle doğum günü kutlandı. Önceden alınan pastaya konulan mumlar, doğum günü olan personel tarafından üflendi. Ardından personel, arkadaşlarına sarıldı. Tüm bu anlar, sosyal medyadan saniye saniye canlı olarak yayınlandı.Operasyondan yaklaşık 2 saat önce, rehin tutulan bir başka personelin sosyal medya hesabından da yayın açıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yayında, personeller ile İbrahim Y. arasında yaşanan diyaloglar ve İbrahim Y.'nin telefon konuşması da yer aldı.'Onu da düşünmedim değil ama kendi inancım daha ağır bastı'Yayında rehinelerle sohbet eden İbrahim Y. "Nerelisin?" sorusunu, "Aslen Bayburtluyum ama doğma büyüme buradayım" diyerek yanıtladı. İbrahim Y., "Sen ayrılmış mıydın işten?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:'Hayat, yaşlanacağız'İbrahim Y., odada bulunan personele, "İsmini unutuyorum ben, kusura bakma. Yaş kaç bu arada? Kendini yaşlı hissetmeyesin" dedikten sonra "Hayat, yaşlanacağız" cümlelerini de kullandı.'Umutvari konuşabilirdik aslında'Yayının devamında İbrahim Y.'nin telefonda biriyle konuştuğu duyuldu. İbrahim Y., bu konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:'Düşün o yoldan geriye döner misin?'Telefondaki kişi tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan İbrahim Y., "Yapman gerekeni yaptın" yanıtı üzerine, "Henüz değil, bence daha inandığım henüz olmadı. Onunla alakalı paylaşımlar görürsem...Birçok yer var takip ettiğim. Filistin ile alakalı sayfalar var, kişiler var. Olayın yayılmasından kastım yok. Abi yapma gözünü seveyim ya. Sen 'Yaptın' diyorsun ama ben yaptığıma kanaat getiremiyorum ki. Ama kapı açılmadı. Kapı açılmadıktan sonra ben şimdi bedavadan...Sen beni kendi yerine koy. Böyle bir yola çıkıyorsun ama istediğin olmuyor ve sen olayı yarım bırakıyorsun. Ve o yola çıkarken düşün yani her şeyini feda edecek şekildesin. Ailenden tut, işinden tut, canını ortaya koyuyorsun. Düşün o yoldan geriye döner misin?" dedi.'Sen beni ikna etmeye çalışıyorsun şu an ama olmuyor'İbrahim Y., sözlerini şöyle sürdürdü:'Onlara bir zarar vermemeyi düşünüyorum...'Yayının ilerleyen dakikalarında ise İbrahim Y., "Ben size bırakıyorum artık, sizin elinizde. Benim yapacağım sonuna kadar gitmek. Düşünüyorum, onlara bir zarar vermemeyi düşünüyorum. Hatta bunu başaracağım da. Ben artık konuşmaların hiçbir şeye fayda etmediğini düşünüyorum. Senin konuşman burada bak bir iki kişinin moralini bozdu biliyor musun? Oturuyoruz, sohbet ediyorduk. Konuşman beni daha da şey yaptı. Dinliyorlar bu arada. Söylemeyi unuttum, kusura bakma da hoparlörden konuşuyorum. İstersen bir ara verelim. Sonra görüşürüz olur mu?" dedi.'Tuvalet ihtiyacı için gitti, operasyon başladı'İbrahim Y. ile saatlerce yürütülen müzakerelerden olumlu netice elde edilemedi. Şahıs, Saat 23.40 sıralarında tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon için düğmeye basıldı. Rehinelerin hayatı için her detayı düşünen ekipler, başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına alındı. 7 rehine ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı, İbrahim Y. ise gözaltına alındı. Operasyonun ardından şahsın yanında 2 silahının bulunduğu bildirildi.Valilik: Olay bütün yönleriyle incelenmektedirOperasyonun ardından Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

