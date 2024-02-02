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Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli teslim oldu
Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli teslim oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter &amp; Gamble (P&amp;G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/kocaelide-fabrika-calisanlarinin-rehin-alindigi-iddia-ediliyor-1080276132.html
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kocaeli, gebze, rehin, rehin alma

Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli teslim oldu

00:07 02.02.2024 (güncellendi: 00:09 02.02.2024)
© AA / Kadir YıldızKocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikada 7 işçi rehin alındı. Rehine yakınlarının fabrikanın bulunduğu bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikada 7 işçi rehin alındı. Rehine yakınlarının fabrikanın bulunduğu bölgedeki bekleyişi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA / Kadir Yıldız
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu.
rehine alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
TÜRKİYE
Kocaeli'de fabrika çalışanlarının rehin alındığı iddia ediliyor
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