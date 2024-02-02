https://sputniknews.com.tr/20240202/gebzede-rehin-tutulan-isciler-kurtuldu-supheli-teslim-oldu-1080288397.html
Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli teslim oldu
Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli teslim oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T00:07+0300
2024-02-02T00:07+0300
2024-02-02T00:09+0300
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/kocaelide-fabrika-calisanlarinin-rehin-alindigi-iddia-ediliyor-1080276132.html
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kocaeli, gebze, rehin, rehin alma
kocaeli, gebze, rehin, rehin alma
Gebze'de rehin tutulan işçiler kurtuldu, şüpheli teslim oldu
00:07 02.02.2024 (güncellendi: 00:09 02.02.2024)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından serbest bırakılırken, şahıs ise teslim oldu.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi serbest bırakıldı, İbrahim Y. ekiplere teslim oldu.