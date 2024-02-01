https://sputniknews.com.tr/20240201/kocaelide-fabrika-calisanlarinin-rehin-alindigi-iddia-ediliyor-1080276132.html
Kocaeli'de fabrika çalışanlarının rehin alındığı iddia ediliyor
Kocaeli'de fabrika çalışanlarının rehin alındığı iddia ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T16:22+0300
2024-02-01T16:22+0300
2024-02-01T17:15+0300
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kocaeli
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/kuzey-marmara-otoyolunda-bir-kisi-tir-soforunu-rehin-aldi-1078852871.html
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Kocaeli'de fabrika çalışanlarının rehin alındığı iddia ediliyor
16:22 01.02.2024 (güncellendi: 17:15 01.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında, bazı işçilerin silahla rehin alındığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.
Caddeyi trafiğe kapatan ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.