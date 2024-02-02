https://sputniknews.com.tr/20240202/prof-dr-orhan-senden-istanbul-icin-kar-aciklamasi-kar-yok-yagmayacak-da-1080296012.html

Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar açıklaması: 'Kar yok, yağmayacak da'

Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar açıklaması: 'Kar yok, yağmayacak da'

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a bu kış kar yağmayacağını söyledi. Bu kışın ortalama... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T09:51+0300

2024-02-02T09:51+0300

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Prof. Dr. Orhan Şen, mevsim şartlarının da değişime uğradığına dikkat çekti ve İstanbul'da kar bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir açıklama yaptı.Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Şen, “Elimde olsa, ben yağdırsam şu karı. İnan öğrenciler soruyor, veliler soruyor, çiftçiler soruyor, yola çıkacaklar soruyor. Yok! Yağmıyor, yağmayacak da...” diye konuştu.Prof. Dr. Şen, “Yağması için kuvvetli soğuğun içeri girmesi hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi gerek ama soğuk sınırda geliyor. Sıcaklık 3-4’ün altına inecek ve aynı anda yağış olacak ki yağsın. Ancak şehrin merkezi sıcak. Buna ‘ısı adası etkisi’ diyoruz. Kırklareli, Çorlu’ya git! Kar vardı. Sakarya- Adapazarı... Buralarda da var. Hatta Kartal’ın tepelerine yağdı. Balkanlardan gelen soğuk hava hem de poyrazdan geldi, Karadeniz üzerinde nemi de alıp, tıpkı diğer şehirler gibi İstanbul’da da bol kar yapmalıydı. Ama olmadı. Karla karışık yağmur yaptı ve bitti” ifadelerini kullandı.Su sıkıntısı yaşanacak mı?Prof. Dr. Şen, İstanbul’un karşı karşıya olduğu susuzluk tehlikesiyle ilgili olarak da, “Bu yıl yüksek ihtimalle sezonu -mayıs sonu gibi- yüzde 80 baraj doluluk oranı ile (geçen senenin 2 katı) kapatır, sıkıntı yaşamayız” dedi.'Bu kışı da ortalama sıcaklıkların üzerinde bitireceğiz'Şubat-mart ve hatta nisan ayında da İstanbul’a kar yağmasının pek olası olmadığını söyleyen Şen, “Modellemelere bakınca bu kışı da ortalama sıcaklıkların üzerinde bitireceğimizi söylemek mümkün. Elimizde 90 gün var! En az 70’inde ortalama üstü sıcaklık bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.'Bundan sonra daha ‘sıcak’ yıllar göreceğiz demek bu'Şen, “Bundan sonra daha ‘sıcak’ yıllar göreceğiz demek bu. Arada illaki soğuk yıllar da olur ama genel olarak yıllar içinde küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissedeceğiz. Bu sebeple tarım politikalarımızı, gıda güvenliği ve kuraklık meselesini artık masaya koyma ve plan yapma zamanı gelmiştir. Çünkü sadece İstanbul değil Konya’da da kar yok mesela. Tarımsal alanların bulunduğu orta- iç Anadolu ve Karadeniz’de de sıkıntı var” değerlendirmelerini aktardı.'2 mevsime doğru gidiyoruz'“2 mevsime doğru gidiyoruz” diye uyaran Şen, “‘Yaz, sıcak ve kurak, kış ılık ve yağışlı, ilkbahar ve sonbahar ise olmayacak.’ Ki şu an zaten 1 aya düşmüş durumda. Buna yarı kurak (tropikal) iklim diyoruz. Düzensiz yağış rejimi, sıcaklıklar, kar yağmaması haliyle hem yaz hem kış turizmini de olumsuz etkileyecek. Yazları çok sıcak geçeceği için sezon ileri ya da geri doğru uzatılabilir mesela. Tüm bunları şimdiden düşünmeli ve planlamalıyız” çağrısında bulundu.

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