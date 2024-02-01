https://sputniknews.com.tr/20240201/antalyaya-kar-balkanlardan-degil-yaylalardan-geldi-kamyona-doldurulan-kar-sehir-merkezine-dokuldu-1080271067.html
Antalya'ya kar Balkanlardan değil yaylalardan geldi: Kamyona doldurulan kar şehir merkezine döküldü
Antalya'ya kar Balkanlardan değil yaylalardan geldi: Kamyona doldurulan kar şehir merkezine döküldü
Kemer Belediyesi tarafından kamyonla yaylalardan getirilerek Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na dökülen kar, ilçe merkezindeki çocukları... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:25+0300
2024-02-01T14:25+0300
2024-02-01T14:25+0300
yaşam
antalya
kar
kış
çocuk
kamyon
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Antalya'da Kemer'in merkezine kar yağmadı ama getirildi.Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaylalardan kamyonlara yüklenen kar, Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na taşındı. Parklardaki kar yığınını karşılarında gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuklardan bazıları ilk kez kar gördüklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231116/uludag-ve-kartalkayada-mevsimin-ilk-kar-yagisi-1077459393.html
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antalya, kar, kış, çocuk, kamyon
antalya, kar, kış, çocuk, kamyon
Antalya'ya kar Balkanlardan değil yaylalardan geldi: Kamyona doldurulan kar şehir merkezine döküldü
Kemer Belediyesi tarafından kamyonla yaylalardan getirilerek Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na dökülen kar, ilçe merkezindeki çocukları sevindirdi.
Antalya'da Kemer'in merkezine kar yağmadı ama getirildi.
Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaylalardan kamyonlara yüklenen kar, Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na taşındı.
Parklardaki kar yığınını karşılarında gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı.
Çocuklardan bazıları ilk kez kar gördüklerini ifade etti.