https://sputniknews.com.tr/20240201/antalyaya-kar-balkanlardan-degil-yaylalardan-geldi-kamyona-doldurulan-kar-sehir-merkezine-dokuldu-1080271067.html

Antalya'ya kar Balkanlardan değil yaylalardan geldi: Kamyona doldurulan kar şehir merkezine döküldü

Antalya'ya kar Balkanlardan değil yaylalardan geldi: Kamyona doldurulan kar şehir merkezine döküldü

Kemer Belediyesi tarafından kamyonla yaylalardan getirilerek Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na dökülen kar, ilçe merkezindeki çocukları... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T14:25+0300

2024-02-01T14:25+0300

2024-02-01T14:25+0300

yaşam

antalya

kar

kış

çocuk

kamyon

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Antalya'da Kemer'in merkezine kar yağmadı ama getirildi.Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaylalardan kamyonlara yüklenen kar, Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’na taşındı. Parklardaki kar yığınını karşılarında gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuklardan bazıları ilk kez kar gördüklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231116/uludag-ve-kartalkayada-mevsimin-ilk-kar-yagisi-1077459393.html

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antalya, kar, kış, çocuk, kamyon