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Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi ve Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230716/uludag-alan-baskan-vekilinden-alan-sinirlarina-iliskin-aciklama-dogal-sit-koruma-statusu-degismedi-1073579112.html
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kar, uludağ, kayak
kar, uludağ, kayak

Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı

13:40 16.11.2023
© İHA / Zafer GöderUludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© İHA / Zafer Göder
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi ve Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı.
Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
uludağ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
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