https://sputniknews.com.tr/20231116/uludag-ve-kartalkayada-mevsimin-ilk-kar-yagisi-1077459393.html

Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı

Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi ve Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T13:40+0300

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yaşam

kar

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kayak

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Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230716/uludag-alan-baskan-vekilinden-alan-sinirlarina-iliskin-aciklama-dogal-sit-koruma-statusu-degismedi-1073579112.html

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