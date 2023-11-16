https://sputniknews.com.tr/20231116/uludag-ve-kartalkayada-mevsimin-ilk-kar-yagisi-1077459393.html
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi ve Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:40+0300
2023-11-16T13:40+0300
2023-11-16T13:40+0300
yaşam
kar
uludağ
kayak
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Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230716/uludag-alan-baskan-vekilinden-alan-sinirlarina-iliskin-aciklama-dogal-sit-koruma-statusu-degismedi-1073579112.html
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kar, uludağ, kayak
Uludağ ve Kartalkaya’da mevsimin ilk kar yağışı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi ve Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı.
Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.