https://sputniknews.com.tr/20230716/uludag-alan-baskan-vekilinden-alan-sinirlarina-iliskin-aciklama-dogal-sit-koruma-statusu-degismedi-1073579112.html

Uludağ'ın milli park vasfının kaldırılmasına ilişkin açıklama: 'Doğal sit koruma statüsü değişmedi'

Uludağ'ın milli park vasfının kaldırılmasına ilişkin açıklama: 'Doğal sit koruma statüsü değişmedi'

Uludağ Alan Başkan Vekili Yunus Başar, Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının devredilmesine ilişkin, "Uludağ Alan... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T09:15+0300

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Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 13 bin hektar yüzölçümlü Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümünün Uludağ Alanı olarak belirlendiğini belirtti.Söz konusu alanın, ormanlık alan dışındaki yaklaşık 50 yıldır yoğun yapılaşmanın hakim olduğu bir bölge olduğunu aktaran Başar, bu alanın milli park alanının yaklaşık yüzde 15'lik bölümüne denk geldiği ifade etti.Kalan alanın milli park statüsünün halen devam ettiğini belirten Başar, şunları kaydetti:Başar, Uludağ Alanı sınırları belirlenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan toplantılar neticesinde mutabakat sağlanarak, orman alanları ve buzul göllerinin Uludağ Alan sınırları kapsamı dışında tutulduğu bilgisini verdi.Özellikle potansiyel kayak alanlarının bulunduğu çanakların, alan sınırı kapsamına alındığını belirten Başar, bu alanlarda, yapılaşma yoğunluğunu artıracak konaklamaya yönelik tesisler değil, sadece kayak pistleri, doğa sporlarına yönelik yürüyüş ve keşif parkurları ile bu faaliyetlere yönelik mola noktaları kurulmasının öngörüldüğünü aktardı.Uludağ Alan Başkanlığı Başkan Vekili Başar, bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 24 Mayıs 2022'de yapılan toplantı sonucunda imzalanan mutabakat kapsamında Uludağ Alanı sınırının belirlendiğini hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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