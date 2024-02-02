https://sputniknews.com.tr/20240202/nusaybinde-5-mahalle-15-gun-sure-ile-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1080330975.html
Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 mahalle, 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T21:05+0300
2024-02-02T21:05+0300
2024-02-02T21:05+0300
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kaleli, Bahminin, Güzelsu, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 1 Şubat 2024 -15 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/mardin-valiligi-nusaybinde-operasyon-nedeniyle-getirilen-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1070471250.html
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mardin, mardin valiliği, güvenlik
mardin, mardin valiliği, güvenlik
Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 mahalle, 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kaleli, Bahminin, Güzelsu, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 1 Şubat 2024 -15 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.