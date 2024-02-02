https://sputniknews.com.tr/20240202/nusaybinde-5-mahalle-15-gun-sure-ile-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1080330975.html

Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Nusaybin’de 5 mahalle 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 5 mahalle, 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T21:05+0300

2024-02-02T21:05+0300

2024-02-02T21:05+0300

türkiye

mardin

mardin valiliği

güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104042/13/1040421322_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a7b06041ef0528a0245bb38e60fba05a.jpg

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kaleli, Bahminin, Güzelsu, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 1 Şubat 2024 -15 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkur bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230502/mardin-valiligi-nusaybinde-operasyon-nedeniyle-getirilen-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1070471250.html

türkiye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mardin, mardin valiliği, güvenlik