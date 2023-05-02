https://sputniknews.com.tr/20230502/mardin-valiligi-nusaybinde-operasyon-nedeniyle-getirilen-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1070471250.html
Mardin Valiliği: Nusaybin'de operasyon nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin Valiliği: Nusaybin'de operasyon nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili yeni... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T10:02+0300
2023-05-02T10:02+0300
2023-05-02T10:45+0300
türkiye
mardin
nusaybin
mardin valiliği
sokağa çıkma yasağı
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Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 04.00 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.Konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayan Valilik, yasağın kaldırıldığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230502/mardinin-nusaybin-ilcesi-kirsalinda-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1070469517.html
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mardin, nusaybin, mardin valiliği, sokağa çıkma yasağı
mardin, nusaybin, mardin valiliği, sokağa çıkma yasağı
Mardin Valiliği: Nusaybin'de operasyon nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
10:02 02.05.2023 (güncellendi: 10:45 02.05.2023) Abone ol
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayan Valilik, yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.
İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 04.00 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımlayan Valilik, yasağın kaldırıldığını duyurdu.