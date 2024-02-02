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NNSA Başkanı Hruby: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
NNSA Başkanı Hruby: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Hruby, ABD’nin eski nükleer altyapıyı canlandırması gerektiğini belirtti. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Jill Hruby, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan eski nükleer altyapısını canlandırması ve modern teknolojilerin gelişme hızına ayak uydurması gerektiğini söyledi.‘Nükleer Caydırıcılık’ konulu konferansta konuşan Hruby, “Nükleer caydırıcılık, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve terörle mücadele alanındaki sorunlarla eş zamanlı olarak, eski altyapımızı yeniden canlandırmak ve gelişen teknolojinin hızına ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.Büyük ölçüde Manhattan Projesi sırasında ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından oluşturulan ülkenin nükleer altyapısının yeniden inşasının kritik önem taşıdığına vurgu yapan Hruby, “ABD'li yetkililerin önümüzdeki 50 yıl veya daha uzun süre esnek ve dayanıklı kalacak, modern ve tamamen işlevsel bir endüstri yaratması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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NNSA Başkanı Hruby: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor

19:59 02.02.2024
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Hruby, ABD’nin eski nükleer altyapıyı canlandırması gerektiğini belirtti.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Jill Hruby, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan eski nükleer altyapısını canlandırması ve modern teknolojilerin gelişme hızına ayak uydurması gerektiğini söyledi.
‘Nükleer Caydırıcılık’ konulu konferansta konuşan Hruby, “Nükleer caydırıcılık, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve terörle mücadele alanındaki sorunlarla eş zamanlı olarak, eski altyapımızı yeniden canlandırmak ve gelişen teknolojinin hızına ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.
Büyük ölçüde Manhattan Projesi sırasında ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından oluşturulan ülkenin nükleer altyapısının yeniden inşasının kritik önem taşıdığına vurgu yapan Hruby, “ABD'li yetkililerin önümüzdeki 50 yıl veya daha uzun süre esnek ve dayanıklı kalacak, modern ve tamamen işlevsel bir endüstri yaratması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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