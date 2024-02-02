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Kendisini almayan minibüsün peşine düştü, özür diletti
Kendisini almayan minibüsün peşine düştü, özür diletti
Ataşehir’de kendisini almadığı gerekçesiyle hatlı minibüs şoförüne sinirlenen kişi, otomobiline binip minibüsün peşine düştü. Minibüs şoförüne ‘neden beni... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T17:16+0300
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ataşehir
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Ataşehir’de evine gitmek isteyen Erdem Öztürk, iddiaya göre yolda durmayarak kendisini almayan hatlı minibüsün sürücüsüne sinirlendi. Bunun üzerine minibüsü güzergahında yakalayabilmek için dükkanına geri dönen Öztürk, alçılı koluna rağmen otomobiline bindi ve yola çıktı. Minibüsü yakalama planı yapan Öztürk, minibüsün peşinden otomobiliyle gittiği anları cep telefonu ile anbean kayda almaya başladı. Minibüsün güzergahında ilerleyen Öztürk, peşinde olduğu minibüse rastlayınca minibüsün önünü kesti. Otomobilinden inip minibüs şoförünün yanına giden Erdem Öztürk ile şoför arasında tartışma çıktı. Öztürk, minibüs şoförüne ‘beni gördün ama almadın, neden almadın sebebini söyle. Kolum alçılı olmasına rağmen sana inat gittim arabayı aldım önünü kestim’ diyerek tepki gösterdi. Minibüs şoförü ise ‘ben seni hayatımda ilk defa gördüm, seni görmesek almasak suç mu?’ diyerek kendisini savundu. Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini istemesi üzerine minibüs şoförü, ‘seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun, eli öpülecek adamsın’ diyerek özür diledi. Yaşadığı tartışmayı da telefon kamerası ile kayda alan Öztürk tartışmanın sonlanmasıyla otomobiline binip yoluna devam etti.Olay hakkında konuşan Erdem Öztürk, “Kolum kırık olduğu için hastanede randevum vardı işten izin aldım çıktım. Biz Ataşehir’de kuyumcuyuz aracım da dükkandaydı. Elim sakat çok da trafik var diye aracı almak istemedim. Minibüs bekliyordum, minibüs geldi ama el kaldırdığım halde durmadı. Hem de bu alçılı elimi kaldırdım. Benden 20 metre sonra bir bayan el kaldırdı ona durdu. Ona durunca ben de binebilmek için peşinden koştum ama gazlayarak gitti. Beni aynada gördüğü halde gitti. Ben de yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptım İstanbul’da da çok şoförlük yaptım. Beni aynadan görmeme ihtimali yok. Burada kasıt olduğu için gücüme gitti. Koşarak dükkanıma gittim aracı aldım ve peşine düştüm. Sonra olanlar oldu. Özür dilettim kendimden çünkü ben haklıydım” dedi.Minibüs şoförüne sinirlenen Öztürk'ün otomobiline gittiği anlar, otomobiliyle minibüsü bulmak için yolda ilerlediği anlar ve minibüs şoförü iler tartıştığı anlar kendisi tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/volkan-konak-muzigi-birakti-tartismasina-aciklik-getirdi-1080160569.html
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minibüs, ataşehir, otomobil
minibüs, ataşehir, otomobil

Kendisini almayan minibüsün peşine düştü, özür diletti

17:16 02.02.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - MUSTAFA BİÇER-AW133169Kendisini almayan minibüsün peşine düştü, özür diletti
Kendisini almayan minibüsün peşine düştü, özür diletti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - MUSTAFA BİÇER-AW133169
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Ataşehir’de kendisini almadığı gerekçesiyle hatlı minibüs şoförüne sinirlenen kişi, otomobiline binip minibüsün peşine düştü. Minibüs şoförüne ‘neden beni almadın’ diye tepki gösteren vatandaşa şoförün ‘seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun’ demesiyle tartışma sonlandı.
Ataşehir’de evine gitmek isteyen Erdem Öztürk, iddiaya göre yolda durmayarak kendisini almayan hatlı minibüsün sürücüsüne sinirlendi.
Bunun üzerine minibüsü güzergahında yakalayabilmek için dükkanına geri dönen Öztürk, alçılı koluna rağmen otomobiline bindi ve yola çıktı. Minibüsü yakalama planı yapan Öztürk, minibüsün peşinden otomobiliyle gittiği anları cep telefonu ile anbean kayda almaya başladı. Minibüsün güzergahında ilerleyen Öztürk, peşinde olduğu minibüse rastlayınca minibüsün önünü kesti.
Otomobilinden inip minibüs şoförünün yanına giden Erdem Öztürk ile şoför arasında tartışma çıktı. Öztürk, minibüs şoförüne ‘beni gördün ama almadın, neden almadın sebebini söyle. Kolum alçılı olmasına rağmen sana inat gittim arabayı aldım önünü kestim’ diyerek tepki gösterdi.
Minibüs şoförü ise ‘ben seni hayatımda ilk defa gördüm, seni görmesek almasak suç mu?’ diyerek kendisini savundu. Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini istemesi üzerine minibüs şoförü, ‘seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun, eli öpülecek adamsın’ diyerek özür diledi. Yaşadığı tartışmayı da telefon kamerası ile kayda alan Öztürk tartışmanın sonlanmasıyla otomobiline binip yoluna devam etti.

Olay hakkında konuşan Erdem Öztürk, “Kolum kırık olduğu için hastanede randevum vardı işten izin aldım çıktım. Biz Ataşehir’de kuyumcuyuz aracım da dükkandaydı. Elim sakat çok da trafik var diye aracı almak istemedim. Minibüs bekliyordum, minibüs geldi ama el kaldırdığım halde durmadı. Hem de bu alçılı elimi kaldırdım. Benden 20 metre sonra bir bayan el kaldırdı ona durdu. Ona durunca ben de binebilmek için peşinden koştum ama gazlayarak gitti. Beni aynada gördüğü halde gitti. Ben de yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptım İstanbul’da da çok şoförlük yaptım. Beni aynadan görmeme ihtimali yok. Burada kasıt olduğu için gücüme gitti. Koşarak dükkanıma gittim aracı aldım ve peşine düştüm. Sonra olanlar oldu. Özür dilettim kendimden çünkü ben haklıydım” dedi.

Minibüs şoförüne sinirlenen Öztürk'ün otomobiline gittiği anlar, otomobiliyle minibüsü bulmak için yolda ilerlediği anlar ve minibüs şoförü iler tartıştığı anlar kendisi tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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