https://sputniknews.com.tr/20240129/volkan-konak-muzigi-birakti-tartismasina-aciklik-getirdi-1080160569.html
Volkan Konak 'müziği bıraktı' tartışmasına açıklık getirdi
Volkan Konak 'müziği bıraktı' tartışmasına açıklık getirdi
Müzik sanatçısı Volkan Konak X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın müziği bıraktığı şeklinde algılanmasının ardından yeni bir açıklamada daha bulundu... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T16:04+0300
2024-01-29T16:04+0300
2024-01-29T16:07+0300
yaşam
volkan konak
açıklama
müzik
karadeniz
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Volkan Konak, X platformunda yer alan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin müziği bıraktığı şeklinde anlaşılmasının ardından tartışmaya nokta koyan açıklama yaptı.Konak'ın ilk paylaşımındaki 'Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum.' sözleri müziği bıraktığı şeklinde yanlış anlaşılınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu.Konak, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
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volkan konak, açıklama, müzik, karadeniz
volkan konak, açıklama, müzik, karadeniz
Volkan Konak 'müziği bıraktı' tartışmasına açıklık getirdi
16:04 29.01.2024 (güncellendi: 16:07 29.01.2024)
Müzik sanatçısı Volkan Konak X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın müziği bıraktığı şeklinde algılanmasının ardından yeni bir açıklamada daha bulundu. Konak, 'Söylediğim yanlış anlaşılmış galiba, siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğimi belirttim' dedi.
Volkan Konak, X platformunda yer alan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin müziği bıraktığı şeklinde anlaşılmasının ardından tartışmaya nokta koyan açıklama yaptı.
Konak'ın ilk paylaşımındaki 'Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum.' sözleri müziği bıraktığı şeklinde yanlış anlaşılınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu.
Konak, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: