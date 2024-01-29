https://sputniknews.com.tr/20240129/volkan-konak-muzigi-birakti-tartismasina-aciklik-getirdi-1080160569.html

Volkan Konak 'müziği bıraktı' tartışmasına açıklık getirdi

Volkan Konak 'müziği bıraktı' tartışmasına açıklık getirdi

Müzik sanatçısı Volkan Konak X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın müziği bıraktığı şeklinde algılanmasının ardından yeni bir açıklamada daha bulundu... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T16:04+0300

2024-01-29T16:04+0300

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yaşam

volkan konak

açıklama

müzik

karadeniz

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Volkan Konak, X platformunda yer alan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin müziği bıraktığı şeklinde anlaşılmasının ardından tartışmaya nokta koyan açıklama yaptı.Konak'ın ilk paylaşımındaki 'Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum.' sözleri müziği bıraktığı şeklinde yanlış anlaşılınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu.Konak, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

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volkan konak, açıklama, müzik, karadeniz