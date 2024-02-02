https://sputniknews.com.tr/20240202/kanada-basbakani-trudeau-islamofobinin-toplumumuzda-yeri-yok-1080310392.html

Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yok

Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yok

Kanada Başbakanı Trudeau, pazar günü Mississauga kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T13:23+0300

2024-02-02T13:23+0300

2024-02-02T13:23+0300

dünya

justin trudeau

kanada

islamofobi

islamofobik eylemler

toronto

israil

israil-filistin

saldırı

cami

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077413743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bff687b445cf9e4213a11ba3de5b741a.jpg

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Perşembe günü Ontario eyaletinin Mississauga kentinde bir camiye yönelik olarak gerçekleştirilen, nefret suçu olarak soruşturulan ve savunucularının İslamofobideki artışın bir parçası olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.Söz konusu saldırının, Quebec İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırının yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Trudeau, söz konusu saldırıyı, "korkakça, rahatsız edici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.Trudeau resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur" dedi.Polis, 2017 yılında Quebec kentinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan cami saldırısının yıldönümü arifesinde, Pazar günü bir kişinin Mississauga'daki bir caminin penceresinden içeri iki taş attığını dile getirmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirtildi.Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada söz konusu hadiseyi, 'ülke genelinde İslamofobik nefretin endişe verici artışının bir parçası' olduğunu söyledi.Kanadalı yetkililer daha önce Toronto'da antisemitik ve Müslüman karşıtı nefret suçlarının sayısının Gazze çatışmasının başlamasından bu yana önemli ölçüde arttığını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/kanada-turkiyeye-yonelik-silah-ihracati-kisitlamalarini-kaldirdi-1080171219.html

kanada

toronto

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

justin trudeau, kanada, islamofobi, islamofobik eylemler, toronto, israil, israil-filistin, saldırı, cami