https://sputniknews.com.tr/20240202/kanada-basbakani-trudeau-islamofobinin-toplumumuzda-yeri-yok-1080310392.html
Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yok
Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yok
Kanada Başbakanı Trudeau, pazar günü Mississauga kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:23+0300
2024-02-02T13:23+0300
2024-02-02T13:23+0300
dünya
justin trudeau
kanada
islamofobi
islamofobik eylemler
toronto
israil
israil-filistin
saldırı
cami
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077413743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bff687b445cf9e4213a11ba3de5b741a.jpg
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Perşembe günü Ontario eyaletinin Mississauga kentinde bir camiye yönelik olarak gerçekleştirilen, nefret suçu olarak soruşturulan ve savunucularının İslamofobideki artışın bir parçası olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.Söz konusu saldırının, Quebec İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırının yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Trudeau, söz konusu saldırıyı, "korkakça, rahatsız edici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.Trudeau resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur" dedi.Polis, 2017 yılında Quebec kentinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan cami saldırısının yıldönümü arifesinde, Pazar günü bir kişinin Mississauga'daki bir caminin penceresinden içeri iki taş attığını dile getirmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirtildi.Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada söz konusu hadiseyi, 'ülke genelinde İslamofobik nefretin endişe verici artışının bir parçası' olduğunu söyledi.Kanadalı yetkililer daha önce Toronto'da antisemitik ve Müslüman karşıtı nefret suçlarının sayısının Gazze çatışmasının başlamasından bu yana önemli ölçüde arttığını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/kanada-turkiyeye-yonelik-silah-ihracati-kisitlamalarini-kaldirdi-1080171219.html
kanada
toronto
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077413743_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7b97a3b3cd6e7a6a661db699f26f0550.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
justin trudeau, kanada, islamofobi, islamofobik eylemler, toronto, israil, israil-filistin, saldırı, cami
justin trudeau, kanada, islamofobi, islamofobik eylemler, toronto, israil, israil-filistin, saldırı, cami
Kanada Başbakanı Trudeau: İslamofobinin toplumumuzda yeri yok
Kanada Başbakanı Trudeau, pazar günü Mississauga kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Perşembe günü Ontario eyaletinin Mississauga kentinde bir camiye yönelik olarak gerçekleştirilen, nefret suçu olarak soruşturulan ve savunucularının İslamofobideki artışın bir parçası olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.
Söz konusu saldırının, Quebec İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırının yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Trudeau, söz konusu saldırıyı, "korkakça, rahatsız edici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Trudeau resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur" dedi.
Polis, 2017 yılında Quebec kentinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan cami saldırısının yıldönümü arifesinde, Pazar günü bir kişinin Mississauga'daki bir caminin penceresinden içeri iki taş attığını dile getirmişti. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirtildi.
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada söz konusu hadiseyi, 'ülke genelinde İslamofobik nefretin endişe verici artışının bir parçası' olduğunu söyledi.
Kanadalı yetkililer daha önce Toronto'da antisemitik ve Müslüman karşıtı nefret suçlarının sayısının Gazze çatışmasının başlamasından bu yana önemli ölçüde arttığını dile getirmişti.