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https://sputniknews.com.tr/20240129/kanada-turkiyeye-yonelik-silah-ihracati-kisitlamalarini-kaldirdi-1080171219.html
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı
Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Kısıtlamalar 2020'den bu yana... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T23:56+0300
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Kanada hükümetinin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir" ifadesi kullanıldı.Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.Kısıtlamalar nasıl olmuştu?Kanada hükümeti, 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/isvec-turk-savunma-sanayisine-yonelik-ambargoyu-kaldirdi-basvurular-olumlu-sonuclaniyor-1079022973.html
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kanada, silah, silah satışı, silah ihracatı, türkiye
kanada, silah, silah satışı, silah ihracatı, türkiye

Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı

23:56 29.01.2024 (güncellendi: 00:07 30.01.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Kısıtlamalar 2020'den bu yana uygulanıyordu.
Kanada hükümetinin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.
Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir" ifadesi kullanıldı.
Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

Kısıtlamalar nasıl olmuştu?

Kanada hükümeti, 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.
Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.
Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.
Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: 'Başvurular olumlu sonuçlanıyor'
27 Aralık 2023, 11:24
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