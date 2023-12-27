https://sputniknews.com.tr/20231227/isvec-turk-savunma-sanayisine-yonelik-ambargoyu-kaldirdi-basvurular-olumlu-sonuclaniyor-1079022973.html
İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: 'Başvurular olumlu sonuçlanıyor'
İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: 'Başvurular olumlu sonuçlanıyor'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar İsveç'in, savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdığını belirterek, sürecin başlamasının ardından... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:24+0300
2023-12-27T11:24+0300
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Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına müteakiben Eylül 2022’de bu kararından geri adım atmıştı.2022 yılında Türkiye’ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerinin iptal eden İsveç, yeniden bu alanda ihracat izinlerini onaylamaya başladı.Bugün İsveç’in NATO’ya üyeliğinin oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verildi.'Başvurular olumlu sonuçlandı'Bakan Yardımcısı Akçapar, “İsveç, Türkiye’ye yönelik savunma sanayii alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. Sürecin (NATO’ya üyelik) başlamasının ardından, Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı.” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/isvecin-nato-uyeligi-komisyonda-kabul-edildi-1078982773.html
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türkiye, isveç, savunma, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi
İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: 'Başvurular olumlu sonuçlanıyor'
11:24 27.12.2023 (güncellendi: 11:26 27.12.2023)
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar İsveç'in, savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdığını belirterek, sürecin başlamasının ardından Türk firmalarınca yapılan başvuruların olumlu sonuçlandırıldığını açıkladı.
Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına müteakiben Eylül 2022’de bu kararından geri adım atmıştı.
2022 yılında Türkiye’ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerinin iptal eden İsveç, yeniden bu alanda ihracat izinlerini onaylamaya başladı.
Bugün İsveç’in NATO’ya üyeliğinin oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verildi.
'Başvurular olumlu sonuçlandı'
Bakan Yardımcısı Akçapar, “İsveç, Türkiye’ye yönelik savunma sanayii alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. Sürecin (NATO’ya üyelik) başlamasının ardından, Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı.” ifadelerini kullandı.